Steven Gerrard, l'ancien capitaine de Liverpool, a réclamé des sanctions sévères à l'encontre de Manchester City dans l'affaire des infractions financières qui lui sont reprochées en Premier League, proposant une suspension de plusieurs années, une interdiction de recrutement et un retrait de points sur une période déterminée, plutôt que de se contenter d'une relégation en deuxième division ou d'un retrait de ses titres passés.

Dans des déclarations à l'émission « Overlap Daily », Gerrard a insisté sur la nécessité de prendre des mesures dissuasives pour protéger l'intégrité de la compétition et la réputation du championnat anglais, alors que la controverse se poursuit sur les sanctions susceptibles de frapper City, qui nie les accusations portées contre lui.

L'affaire revêt une dimension particulière pour Gerrard, qui a joué pour Liverpool entre 1998 et 2015 et a perdu la course au titre en Premier League lors de la saison 2013-2014, lorsque Manchester City a été sacré champion, la défaite de son équipe étant associée à sa célèbre glissade face à Chelsea dans les derniers mètres de la saison.

Malgré cela, l'ancien capitaine de Liverpool a affirmé qu'il ne souhaitait pas récupérer le titre de champion ni recevoir une médaille à titre rétroactif, expliquant qu'il avait accepté le fait de ne pas avoir remporté ce trophée durant sa carrière et qu'il avait déjà tourné la page de ce qui s'était produit à la fin de cette saison.

Gerrard a estimé que la relégation de Manchester City ne constituerait pas à elle seule une sanction suffisante, considérant que le club pourrait revenir rapidement dans la course et que sa présence en deuxième division nuirait à l'équité de la compétition face aux clubs qui luttent pour la montée.

Il a ajouté que la sanction devait être proportionnée à l'ampleur des infractions reprochées au club et à la période durant laquelle elles sont soupçonnées d'avoir été commises.

Gerrard a précisé que les sanctions proposées devaient inclure une interdiction de transferts et un retrait de points sur une période déterminée, soulignant qu'un traitement ferme de l'affaire était indispensable pour empêcher la répétition de telles infractions et envoyer un message clair aux autres clubs : les règles financières s'appliquent à tout le monde.

L'ancienne star de Liverpool a conclu ses propos en affirmant que l'intérêt du football exigeait de régler l'affaire le plus rapidement possible et d'imposer des sanctions dissuasives préservant la crédibilité de la Premier League, indiquant que si Liverpool avait été partie à cette affaire, il aurait peut-être adopté une position différente par attachement au club, mais qu'il considère que la protection de la réputation de la compétition doit être une priorité.