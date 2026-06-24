Avis précédent : Messi est le joueur le plus protégé… et il aurait mérité d'être expulsé à plusieurs reprises en 2022

L’ancien arbitre international égyptien Ibrahim Nour el-Din a déclenché une vive polémique en accusant Lionel Messi d’avoir bénéficié d’une « protection arbitrale sans précédent dans l’histoire du football ». Selon lui, le capitaine argentin aurait dû être expulsé lors du match contre l’Algérie à la Coupe du monde 2026.

Intervenant dans l’émission « La Voix de la Coupe du monde » sur On Sport FM, il a affirmé que les arbitres qui se laissent influencer par la valeur ou la notoriété d’un joueur perdent une partie de leur impartialité sur le terrain, rappelant que la règle doit s’appliquer de manière identique à tous les joueurs, sans exception.

L’ancien arbitre égyptien a expliqué : « Lors d’une conférence sur l’arbitrage à laquelle nous avons assisté avec l’expert international Mark Clattenburg, nous avons analysé les interventions et les comportements de certains joueurs, et nous avons constaté que Messi, lors des matchs de la Coupe du monde au Qatar, avait commis des fautes et eu des comportements qui auraient justifié un carton rouge à plusieurs reprises. »

Il a ajouté : « Messi est le joueur le plus protégé par les arbitres de l’histoire du football, et l’arbitre qui prend en compte un joueur en particulier, quelle que soit sa renommée, perd une grande partie de son impartialité dans la gestion du match. »

Il a même ajouté : « Messi aurait dû être expulsé lors du match Argentine-Algérie ; s’il l’avait été, il aurait manqué la rencontre suivante. Son maintien sur la pelouse lui a permis de marquer deux buts après l’incident, puis d’en ajouter deux autres par la suite. »

Il a rappelé l’expulsion de la légende française Zinédine Zidane en finale de la Coupe du monde 2006, soulignant que la renommée de « Zizou » n’était pas inférieure à celle de Messi, et que l’arbitre n’avait pas hésité à sortir le carton rouge.

Il a conclu en affirmant : « Si l’arbitre avait expulsé Messi à l’époque, cela serait resté gravé dans l’histoire comme l’un des cartons rouges les plus célèbres infligés au meilleur joueur du monde, tant sur le plan commercial que technique. »

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