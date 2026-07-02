Avis d’arbitrage : la Belgique a-t-elle bénéficié d’un penalty fantôme contre le Sénégal ?

Le match Belgique-Sénégal, comptant pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026, a été émaillé d’un incident controversé qui a entraîné l’élimination des Sénégalais.

La sélection belge s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après sa victoire dramatique face au Sénégal (3-2), mercredi soir au stade de Seattle, aux États-Unis, lors des seizièmes de finale de la compétition.

La rencontre a été poussée jusqu’aux prolongations, où les Diables Rouges ont finalement emporté la décision grâce à un penalty obtenu et transformé par Yuri Tielemans à la 120^e+5 minute.

La décision a provoqué une vive polémique : les joueurs sénégalais ont protesté avec force, mais l’arbitre a confirmé sa décision après avoir visionné les images sous plusieurs angles.

De son côté, le réseau « Archivo Far », spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales, a estimé que la Belgique ne méritait pas ce penalty.

Sur son compte X, elle a estimé qu’il s’agissait d’une « intervention erronée de la VAR lors du match Belgique-Sénégal ».

Elle a ajouté : « Tielemans a avancé son pied avant le mouvement de Camara, ce qui a provoqué un contact… Cette action ne justifie pas l’intervention de la VAR, car c’est le joueur belge qui a délibérément provoqué ce contact ; par conséquent, la situation ne peut être qualifiée de faute manifeste et évidente. »







