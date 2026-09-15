Le match entre le Real Madrid et Elche, disputé ce mardi soir dans le cadre du championnat d'Espagne, a été marqué par quelques situations arbitrales controversées.

Le Real Madrid est reparti du terrain de son adversaire avec 3 précieux points, après que Carlos Espí lui a inscrit le troisième but (3-2) dans le temps additionnel de la rencontre.

Mais l'arbitre Jesús Gil Manzano a suscité la polémique par certaines de ses décisions au cours de ce match palpitant.

À la 48e minute, Elche a réclamé un penalty après que le ballon frappé par Germán Valera a touché la main de Konaté, mais l'arbitre Gil Manzano était certain qu'il n'y avait pas faute.

De son côté, le réseau espagnol « Archivo VAR » a commenté l'action en ces termes : « La main de Konaté lors du match entre Elche et le Real Madrid justifie-t-elle un penalty ? La réponse est non. »

Et de préciser : « Le défenseur français dévie la trajectoire du ballon avec son coude vers un corner, son bras est collé à son corps et dans une position tout à fait naturelle. Une main très loin d'être considérée comme une faute méritant sanction. »









Dans les dernières minutes, les joueurs du Real Madrid se sont plaints d'un coup de coude d'Osorio, joueur d'Elche, au visage de Huijsen, ainsi que d'un coup de Dos Valera sur la cheville de Cucurella, mais l'arbitre n'y a pas répondu.

Archivo VAR a affirmé : « L'action d'Osorio contre Huijsen mérite-t-elle un carton rouge direct ? La réponse est non. »

Et de poursuivre : « Bien que l'attaquant prenne un risque dans son intervention, comme il n'a pas ouvert son bras et n'a pas effectué de mouvement manifeste avec celui-ci, l'intervention n'est pas qualifiée d'agression (comportement violent). »

Et de conclure : « Manzano n'a même pas brandi le carton jaune, alors qu'il aurait dû le faire. »









Une évaluation médiocre pour Gil Manzano

Le réseau Archivo VAR a attaqué l'arbitre Gil Manzano sur son site officiel et lui a attribué une évaluation médiocre, se limitant à seulement 3 points sur 10.

Il a affirmé : « Les critères : échec cuisant pour Gil Manzano après une prestation arbitrale très mauvaise lors du match entre Elche et le Real Madrid. Bien qu'il n'ait pas commis d'erreurs graves nécessitant l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), il a commis de nombreuses erreurs d'appréciation, échouant à plusieurs reprises à brandir le carton jaune à Tete Morente, qui a échappé à la sanction de manière incompréhensible. »

Et de poursuivre : « Il a également échoué à avertir Osorio pour son intervention sur Huijsen en première mi-temps, qui était proche d'être considérée comme une agression, ainsi que Chust pour son intervention violente sur Güler, qui n'était pas un contact direct. Il a eu de la chance ; s'il s'était agi d'un choc complet, le carton rouge aurait été direct. »

Et d'ajouter : « Il n'a même pas sifflé la moindre faute. En somme, il n'a pas été à la hauteur, alors même que le match ne lui a pas demandé grand-chose. Il commence à perdre la confiance des grands arbitres, une tendance amorcée la saison dernière. »

Le réseau a poursuivi : « La polémique : le match a connu deux incidents controversés, qui n'étaient en réalité pas graves. Premièrement, l'intervention violente d'Osorio sur Huijsen n'a pas été sanctionnée, ce qui est étrange. Cette intervention n'a pas été considérée comme une agression en l'absence d'un mouvement réel du coude, mais elle méritait un carton jaune évident. »

Et de souligner : « Ensuite, en seconde mi-temps, une main a été supposée sur Konaté, une allégation dénuée de tout fondement, car son bras était près de son corps et dans une position naturelle. »