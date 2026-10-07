Le spectacle de lumières et de drones lancé lors de la cérémonie d'hommage à Lionel Messi, après son match d'adieu avec l'Argentine, a donné lieu à l'une des images les plus embarrassantes de cette soirée.

Messi a disputé son dernier match sous le maillot de l'Argentine à l'aube de ce mercredi, contribuant à une large victoire en amical face au Bénin (3-0), en inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives.

Alors que tous les regards étaient tournés vers le ciel, y compris ceux des 85 000 spectateurs du stade Monumental et de Leo lui-même, la première image diffusée depuis les airs fut le logo et le nom de l'un des sponsors de la Fédération argentine de football, d'après le journal espagnol « AS ».

Le journal a ajouté que cette combine commerciale de bas étage de la Fédération argentine de football (AFA), lors d'un moment aussi émouvant, a laissé Messi perplexe et provoqué la colère du public, qui n'a pas hésité à faire pleuvoir les sifflets depuis les tribunes.

Il a poursuivi : « Même en ce jour important, la Fédération argentine de football n'a pas pu renoncer à son avidité pour tirer profit d'une partie de l'hommage où Messi devait être le seul centre d'attention, à l'exclusion de tout autre. »

Il a complété : « Pendant une dizaine de secondes environ, le logo d'une société de courtage en assurance sponsorisant la Fédération argentine de football est apparu, suivi de son nom. Cette publicité a eu un effet négatif, l'Argentine étant furieuse de voir l'image de Messi ternie à un tel moment. »

Le compte de la compagnie d'assurance sur les réseaux sociaux a même dû désactiver les commentaires sous ses publications en raison du déluge d'insultes, de plaintes et de protestations qu'il a reçu, tout comme l'a fait la Fédération argentine de football.















