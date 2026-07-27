Walid Regragui, ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, a révélé les coulisses de son parcours historique avec le Maroc lors de la phase finale de la Coupe du monde 2022, revenant sur les défis auxquels il a été confronté depuis sa prise de fonction quelques mois seulement avant le début de la compétition, sur les ambitions qui ont accompagné la sélection, jusqu'à la réalisation de la meilleure performance de l'histoire du football marocain et africain avec l'accession en demi-finale.

Regragui a affirmé que l'équipe nationale du Maroc n'a pas abordé le Mondial du Qatar avec pour objectif une participation honorable, mais qu'elle croyait en sa capacité à rivaliser avec les grandes sélections, soulignant que le changement de mentalité fut la plus grande réussite obtenue durant ce parcours historique.

Regragui a déclaré, dans des propos rapportés par le site marocain « Al Botola » : « Lorsque la Fédération royale marocaine de football m'a proposé de diriger la sélection, j'ai dit que je n'accepterais pas la mission si l'objectif était seulement de participer. Le Maroc ne doit pas aller à la Coupe du monde uniquement pour être présent, mais pour être une sélection capable de rivaliser. Et lorsque j'ai vu la qualité des joueurs, j'ai été convaincu que nous pouvions accomplir quelque chose de grand. »

L'entraîneur marocain a expliqué que le manque de temps fut le plus grand défi auquel il a été confronté après sa prise de fonction, car il ne disposait que d'environ trois mois pour préparer le Mondial. Il a déclaré : « Nous devions faire revenir certains joueurs, construire l'identité de l'équipe, mettre en place les idées tactiques, former le staff technique, et tout cela en un temps record. »

Le point de départ et l'écriture de l'histoire de l'Afrique

Regragui a souligné que le premier match face à la Croatie a constitué la pierre angulaire du parcours de l'équipe nationale du Maroc, affirmant que le fait de ne pas perdre lors de la rencontre d'ouverture a donné aux joueurs un grand élan psychologique.

Il a ajouté : « Nous savions que ne pas perdre lors du premier match serait très important. Après cette rencontre, les joueurs ont acquis une grande confiance, puis la victoire contre la Belgique est venue nous donner une foi plus forte en notre capacité à aller loin. »

Regragui a affirmé que la qualification pour le deuxième tour n'était pas le plafond des ambitions de l'équipe nationale du Maroc, mais seulement le début d'une réalisation plus grande. Il a déclaré : « Après la qualification issue de la phase de groupes, j'ai dit aux joueurs que le moment était venu d'entrer dans l'histoire du Maroc en éliminant l'Espagne. Et après l'avoir battue, notre objectif est devenu d'écrire l'histoire de l'Afrique en nous qualifiant pour la demi-finale aux dépens du Portugal. »

Il a ajouté : « Je sentais que nous vivions un moment historique, et j'ai demandé aux joueurs de prendre conscience qu'ils représentaient une génération qui resterait dans la mémoire des Marocains et des Africains. Ce sentiment nous a donné une force supplémentaire. »

Le début d'un projet et non sa fin

Regragui a insisté sur le fait que l'équipe nationale du Maroc ne s'est pas contentée d'atteindre la demi-finale, mais qu'elle a abordé la confrontation face à la France avec l'ambition de se qualifier pour la finale. Il a expliqué : « Après avoir éliminé l'Espagne et le Portugal, nous ne pensions pas à nous arrêter. Nous croyions réellement en la possibilité de remporter la Coupe du monde, et c'est pourquoi nous avons abordé le match contre la France avec la même ambition. »

Malgré l'élimination face à l'équipe de France, Regragui a affirmé que ce qui a été accompli au Qatar a constitué un véritable tournant dans l'histoire du football marocain. Il a déclaré : « Après le retour au Maroc, nous avons commencé à réfléchir à ce qui nous manquait pour devenir une sélection qui rivalise en permanence au plus haut niveau, car atteindre la demi-finale doit être un début et non une fin. »

Regragui a conclu son propos en soulignant que le plus grand impact du Mondial du Qatar n'a pas été la seule performance sportive, mais la transformation mentale qu'il a provoquée au sein de la sélection et du public marocain.

Il a déclaré : « Ce qui me rend le plus heureux, c'est que nous avons changé la mentalité des joueurs et du public. Par le passé, parler de remporter la Coupe du monde semblait impossible, alors qu'aujourd'hui les Marocains croient que leur sélection est capable de réaliser ce rêve, et c'est là la plus grande victoire pour moi. »