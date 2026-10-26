Jens Fissing, l'entraîneur d'Al Ittihad, a reconnu la difficulté de la victoire obtenue par son équipe face au club ouzbek du Neftchi Ferghana sur le score de 2-1, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite, soulignant que le club a affronté un adversaire coriace et a connu quelques difficultés durant la première mi-temps.

Fissing a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match qu'Al Ittihad aurait pu conclure la rencontre sur un meilleur score, après s'être créé de nombreuses occasions de but qu'il n'a pas su exploiter comme il le fallait, précisant : « Ce fut une victoire difficile, nous avons rencontré des difficultés face à un adversaire coriace et nous avons connu quelques problèmes en première mi-temps. »

L'entraîneur d'Al Ittihad a ajouté qu'il se sentait satisfait du résultat, malgré le gaspillage par son équipe de nombreuses occasions qui auraient pu rendre le match plus facile, soulignant que le plus important au final était de récolter les trois points et de repartir avec la victoire.

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Fissing a évoqué l'erreur survenue durant le match, expliquant que les erreurs font partie du football, qu'elles viennent de lui ou de l'arbitre, mais il a insisté sur l'importance de la réaction de l'équipe après avoir encaissé le but, et sur sa capacité à revenir au score et à faire pencher la rencontre en sa faveur.

L'entraîneur d'Al Ittihad a conclu ses propos en affirmant sa grande joie après cette victoire, tout en reconnaissant que son équipe avait gaspillé de nombreuses occasions dont l'exploitation aurait épargné au club d'entrer dans des calculs difficiles durant les dernières minutes de la rencontre.

Al Ittihad avait décroché la victoire dans le temps additionnel, grâce à un but de la star marocaine Youssef En-Nesyri sur un coup franc direct.