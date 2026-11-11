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La commission des cas d'arbitrage majeurs de la Premier League anglaise a tranché la polémique concernant l'une des actions arbitrales les plus marquantes de la rencontre entre Liverpool et Arsenal, disputée au début du mois en cours sur la pelouse d'Anfield et conclue par la victoire du club londonien sur le score d'un but à zéro.

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La commission a confirmé que Liverpool méritait d'obtenir un penalty, après que son attaquant Alexander Isak eut été manifestement retenu par le maillot par le défenseur d'Arsenal Jurrien Timber, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes le 1er novembre.

L'action s'est produite à la 21e minute, lorsqu'Isak a tenté d'atteindre de la tête un centre de Bradley Barcola, mais Timber l'a retenu par le maillot, l'empêchant d'atteindre le ballon.

Malgré l'évidence de la retenue sur les ralentis télévisés, l'arbitre Andy Madley n'a pas accordé de penalty, et l'arbitre assistant vidéo Stuart Attwell a validé la décision de l'arbitre après avoir revu l'action.

Selon ce qu'a révélé la « BBC », la commission des principales décisions arbitrales a voté par quatre voix contre une en faveur de l'octroi d'un penalty à Liverpool, tandis que les avis étaient partagés quant à la nécessité d'une intervention de la technologie vidéo, à raison de 3 voix contre 2, pour renvoyer l'arbitre vers l'écran de visionnage au bord du terrain.

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Arsenal menait alors grâce à un but inscrit par Kai Havertz, un but qui a scellé le résultat de la rencontre en faveur de son équipe.

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L'entraîneur de Liverpool : Isak aurait dû se laisser tomber au sol !

Après la rencontre, Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a critiqué le fait qu'aucun penalty n'ait été accordé, soulignant qu'Isak avait été manifestement retenu par le maillot alors qu'il tentait d'atteindre le ballon.

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Iraola a déclaré : « Il y a eu une retenue manifeste du maillot. Isak était juste devant, prêt à frapper le ballon de la tête en direction du but, mais il n'a pas pu le faire parce qu'il a été retenu par le maillot. »

Il a ajouté : « S'il était tombé au sol, l'arbitre aurait accordé un penalty à 100 %, et les choses auraient dû se dérouler ainsi, mais voilà ce qui s'est passé. »

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Il a poursuivi avec ironie : « La prochaine fois, les entraîneurs devraient demander à Alex de se laisser tomber au sol, sinon les arbitres ne siffleront rien. »

Il a conclu : « La réponse, c'est que vous devez tomber au sol, car si vous ne le faites pas, ils ne vous accorderont pas de penalty. »

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Une autre erreur d'arbitrage lors du match entre Ipswich et Hull

Dans le même contexte, la commission a relevé une autre erreur liée à la technologie vidéo lors de la confrontation entre Ipswich Town et Hull City le 31 octobre dernier.

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Elle a confirmé qu'Ipswich méritait un penalty après que Noble Mendy eut retenu Dara O'Shea et l'eut empêché de se déplacer normalement lors d'un corner.

L'arbitre Peter Bankes n'a pas remarqué la faute, et l'arbitre assistant vidéo Neil Davies n'est pas intervenu, bien que la commission ait considéré que le fait de ne pas accorder le penalty constituait une erreur d'arbitrage.

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Le match affichait un score nul et vierge au moment de l'action, avant qu'Ipswich ne prenne l'avantage par la suite, la confrontation s'achevant sur un match nul 2-2.