Avertissements turcs : Salah pourrait devenir un fardeau pour Beşiktaş, et les supporters ne l'épargneront pas

La star égyptienne Mohamed Salah se rapproche d'une nouvelle expérience, son nom étant associé à un transfert vers le club turc de Beşiktaş, l'un des « trois grands » d'Istanbul aux côtés de Galatasaray et Fenerbahçe.

Selon un rapport du journal britannique « Daily Mail », les négociations entre Salah et Beşiktaş sont actuellement à l'arrêt, malgré l'offre du club comprenant un salaire de 10,7 millions de livres sterling par an, ainsi que d'importantes primes et bonus.

L'un des points de désaccord porte sur la part de Salah dans les recettes de la vente des maillots, en plus de la commission perçue par son équipe. L'Arabie saoudite et les États-Unis demeurent parmi les principales alternatives possibles qui s'offrent à lui.

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Ahmed Turgut, animateur d'un podcast spécialisé dans le football turc, estime que Beşiktaş doit bien réfléchir avant de conclure l'affaire, avertissant que ce salaire colossal pourrait transformer Salah en fardeau pour le club s'il ne livre pas le niveau attendu.

Turgut a déclaré à « Daily Mail Sport » : « Le prix est bien trop élevé, et cela nuira à Beşiktaş. Ils vendront beaucoup de maillots et il bénéficiera d'un accueil formidable du public au début. Mais s'il connaît une saison comme sa dernière avec Liverpool, le public commencera à le siffler. Il deviendra un fardeau pour Beşiktaş. »

Le rapport souligne que les supporters de Beşiktaş sont connus pour leur passion extrême et leur manque de patience. Les fans du club ont d'ailleurs scandé le nom de Salah lors de la présentation du Belge Leandro Trossard, au lieu d'accueillir la nouvelle recrue.

« Une décision attractive sur le plan sportif »

À l'inverse, Can Bayazit, animateur du podcast « Les Aigles noirs » consacré à Beşiktaş, estime que le transfert de Salah en Turquie pourrait être attractif pour lui sur le plan sportif et personnel, et pas seulement financier.

Il a indiqué qu'une grande partie de la décision de Salah pourrait être liée à sa volonté d'écrire un dernier chapitre marquant de sa carrière, ajoutant : « Si tu vas en Arabie saoudite, tout le monde sait que tu es là pour l'argent. Tu n'ajoutes pas grand-chose à ton histoire. »

Il a précisé que « la Turquie offre à Salah l'occasion de jouer en Ligue des champions, de concourir dans l'un des dix meilleurs championnats d'Europe et de disputer certains des plus grands derbys au monde, en plus de la vie exceptionnelle à Istanbul ».

Mais Bayazit a également mis en garde contre l'autre visage de la passion des supporters, affirmant que le public pourrait devenir « toxique » si Salah ne livre pas le niveau attendu, surtout avec un salaire pouvant atteindre 12 millions d'euros par an selon son estimation.

Une crise financière

Ces craintes surviennent alors que Beşiktaş souffre déjà d'une dette d'environ 387 millions de livres sterling, tandis que les clubs turcs ont enregistré au total des pertes nettes de 444,51 millions de livres sterling au cours des quatre dernières années.

Malgré cela, la Turquie est devenue une destination de plus en plus attractive pour les stars mondiales, avec la présence de noms tels que Leroy Sané, İlkay Gündoğan, Ederson, N'Golo Kanté, Leandro Trossard et Mason Greenwood à Istanbul, sans oublier le transfert de Victor Osimhen à Galatasaray, pour 64,1 millions de livres sterling, dans le cadre d'une transaction record en Turquie.