Le Barça fait face à une menace en dehors des considérations techniques avant son match contre le Racing Santander, prévu ce mercredi soir au stade Spotify Camp Nou, alors que de fortes perturbations météorologiques sont annoncées et pourraient affecter la tenue de la rencontre à l'heure prévue.

Selon le journal catalan « Sport », l'agence météorologique de Catalogne « Meteocat » a mis en garde contre l'arrivée d'un nouveau front de tempêtes dans la région, accompagné de fortes pluies et d'une baisse des températures, avec la possibilité que l'intensité des précipitations atteigne des niveaux importants dans certaines zones.

La rencontre doit débuter à 21 h 30, alors que les prévisions météorologiques font état d'une persistance des conditions instables jusqu'aux premières heures de jeudi matin.

« Meteocat » a activé l'alerte jaune dans plusieurs zones de Catalogne, en raison du risque de fortes pluies accompagnées de tempêtes et de chutes de grêle, tandis que les phénomènes météorologiques pourraient être plus intenses sur le littoral de Barcelone et les zones environnantes.

Ce n'est pas la première fois que le Barça est confronté à des conditions pluvieuses lors de ses derniers matches, après que sa rencontre contre le Feyenoord en Ligue des champions a connu de fortes pluies durant les 30 premières minutes du match, avant qu'elles ne s'arrêtent par la suite et que la rencontre se poursuive normalement.

Les prévisions indiquent que la période la plus sensible s'étend de 14 h aujourd'hui jusqu'à 8 h jeudi matin, ce qui signifie que l'heure du match entre le Barça et le Racing se situe à l'intérieur de la période des alertes météorologiques.

À mesure que la nuit avancera, l'intensité des pluies pourrait augmenter sur les zones côtières et pré-côtières du centre de la Catalogne, avec la possibilité de phénomènes météorologiques violents, ce qui place la tenue du match à l'heure prévue sous l'influence des conditions climatiques.

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