Avertissement français concernant l’Irak : un match à contre-pied nous attend, et nous connaissons leur stratégie

William Saliba, défenseur de l’équipe de France, s’est montré prudent à la veille de la rencontre face à l’Irak, prévue mardi matin pour le compte de la deuxième journée du groupe neuf de la Coupe du monde 2026.

À la veille de la deuxième journée du groupe 9, programmée mardi matin, le défenseur des Bleus a souligné que son équipe ne sous-estimait pas son adversaire, malgré la différence de niveau supposée.

Le défenseur d’Arsenal a révélé que les Bleus et le staff technique avaient étudié des extraits du match Irak-Norvège pour peaufiner leur préparation.

« Nous avons visionné quelques extraits vidéo de leur match contre la Norvège », a-t-il confié lors d’une conférence de presse samedi.

Lire aussi : Une soirée légendaire pour le gardien de Curaçao face à l’Équateur

Reuters a rapporté ses propos : « L’Irak possède une bonne équipe et la rencontre ne sera pas facile, même si certains le pensent. Ils se sont qualifiés en battant la Bolivie, et ils ont fait match nul contre l’Espagne juste avant la Coupe du monde. Nous nous attendons donc à un match difficile. »

Les Lions de Mésopotamie, qui avaient conclu leur préparation par un match nul 1-1 face à l’Espagne, restent toutefois à la recherche d’une première victoire en Coupe du monde : ils avaient concédé trois défaites lors de leur unique phase de groupes en 1986.

Le défenseur tricolore a rappelé que plusieurs sélections avaient déjà démontré dans la compétition leur capacité à bousculer les favoris, incitant les Bleus à aborder la rencontre avec le plus grand sérieux.

À lire aussi : Deux versions d’un transfert retentissant… La star de la Premier League serait-elle sur le point de rejoindre le Real Madrid ?

Le défenseur français Lucas Digne abonde dans ce sens : « Ce sera un match très intense. Ils joueront pour rester dans la course, donc ce sera très physique. »

Digne d’ajouter : « Nous connaissons leur système, un 4-4-2, et leurs attaquants. Ce sera un match très direct, et nous devons nous y préparer. »

Les Bleus ont entamé leur parcours par une victoire 3-1 face au Sénégal, tandis que les Lions ont débuté par une défaite 4-1 contre les coéquipiers d’Erling Haaland.