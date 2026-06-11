Avertissement à Messi et à ses coéquipiers : l’Algérie a signé une victoire éclatante lors d’un match de préparation à la Coupe du monde

L'équipe nationale algérienne a dominé la Bolivie 4-0 tôt ce jeudi matin, lors de son dernier match amical avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026.

La Coupe du monde, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, débute ce jeudi. L’Algérie, logée dans le groupe J, affrontera successivement l’Argentine, la Jordanie puis l’Autriche.

Les Algériens entameront leur parcours mondial face aux coéquipiers de Lionel Messi mercredi prochain, avant de défier leur voisin jordanien et de conclure la phase de groupes contre l’Autriche.

Les Verts ont dominé la majeure partie de la rencontre, offrant à l’entraîneur Vladimir Petković l’occasion de peaufiner les derniers réglages avant l’échéance mondiale.

Le premier but a été inscrit juste avant la mi-temps (45e) par Aïssa Mandi. Au retour des vestiaires, Petković a procédé à onze changements, faisant entrer une équipe entièrement renouvelée.

Les Verts ont ensuite dominé la seconde période, inscrivant trois buts en l’espace de cinq minutes.

Amine Gouiri a inscrit un doublé (57^e et 59^e), avant qu’Anis Hadj Moussa ne clôture le festival à la 61^e.

À noter que les Verts avaient déjà battu les Pays-Bas lors de leur précédent match amical, grâce à une nouvelle réalisation de Haj Moussa, et abordent donc la Coupe du monde avec un moral au zénith.