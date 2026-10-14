Avec une victoire folle sur Zamalek : Al Ahly remporte le championnat d'Afrique de handball pour la quatrième fois consécutive

Al Ahly a été sacré champion d'Afrique des clubs de handball, dans un tournoi disputé en Angola, après une victoire palpitante face à son rival et compatriote le Zamalek, sur le score de 26-25, en finale jouée ce mercredi.

Al Ahly décroche ainsi le titre continental pour la quatrième fois consécutive, et la neuvième de son histoire, tandis que le Zamalek a remporté la médaille d'argent dans une compétition qu'il a déjà remportée à 12 reprises (un record).

La rencontre a été d'une intensité extrême jusqu'aux dernières secondes, au cours desquelles Al Ahly a réussi à inscrire le but de la victoire et à s'adjuger ce titre si précieux.

La première période s'est achevée sur un avantage du Zamalek, 10-9, après une performance solide des deux équipes.

En seconde période, Al Ahly est parvenu à égaliser dans les dernières secondes, 22-22, envoyant la rencontre en prolongation.

Le suspense s'est poursuivi lors de la première prolongation, qui s'est terminée sur un score de parité, 24-24, dans une ambiance brûlante entre les deux grands clubs égyptiens.

Lors de la seconde prolongation, le suspense a atteint son paroxysme : les deux équipes étaient à égalité, 25-25, dans la dernière minute et le ballon était dans les mains des joueurs du Zamalek, qui ont gâché leur occasion de marquer. Al Ahly a alors lancé une contre-attaque rapide, concluant par le but de la victoire à quelques secondes seulement de la fin de la rencontre.