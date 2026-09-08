Avec une star du Bayern ! Le tenant du titre Ousmane Dembélé cite ses trois favoris pour le Ballon d’Or

Le tenant du titre Ousmane Dembélé a cité ses trois grands favoris pour l’attribution du Ballon d’Or, en mentionnant au passage une superstar du Bayern Munich. Lui-même ne veut toutefois pas se compter parmi le cercle élargi des prétendants à cette récompense la plus prestigieuse.

« Non, je ne me mêle jamais de ce genre de choses. Je ne vote jamais pour moi-même », a expliqué Dembélé, qui avait remporté le trophée de meilleur joueur du monde la saison passée devant Lamine Yamal et son coéquipier du PSG Vitinha, dans France Football.

Dans le même temps, Dembélé a cité les candidats qui lui paraissent les plus prometteurs. « Sans ordre : Kvara (Khvicha Kvaratskhelia, NDLR), Harry Kane, qui a réalisé une très, très bonne saison, et je pense à Kylian Mbappé ! »

Selon Dembélé, il y en a toutefois « beaucoup d’autres. Michael Olise pourrait en être, parce qu’il a réalisé une saison incroyable. Il a été le meilleur joueur de Bundesliga. Lamine Yamal aussi. Fabian Ruiz, Pacho… On oublie facilement ce Pacho. J’espère qu’on ne l’oubliera pas cette année, parce qu’il le mérite. »

Dembélé : Ballon d’Or ? « Il restera dans les mains d’un joueur du PSG »

Après avoir de nouveau remporté la Ligue des champions avec le PSG, le Français ne croit toutefois pas « que la décision pour ce trophée soit encore ouverte. Je pense qu’il restera dans les mains d’un joueur du Paris Saint-Germain. »

La superstar du Real Mbappé avait de son côté lui aussi affiché ses ambitions pour le Ballon d’Or et s’était « présenté comme le meilleur joueur du monde ». Cela lui avait ensuite valu de vives critiques de la part d’une légende du football français, qui avait qualifié ses déclarations de « puériles et pitoyables ».