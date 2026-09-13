Le Brésilien Raphinha, la star du Barça, a fait revivre la magie de son prédécesseur argentin Lionel Messi en Liga, après près de neuf années complètes.

Le Barça s'est rendu ce dimanche sur la pelouse de Levante, au stade Ciutat de València, à l'occasion de la cinquième journée de Liga.

À la 19e minute de jeu, Raphinha a délivré la passe décisive sur le deuxième but du club catalan, inscrit par la star espagnole Lamine Yamal, après lui avoir adressé un centre au ras du sol devant une cage laissée vide par son gardien.

Selon le réseau de statistiques Opta, cette contribution est la neuvième signée par la star brésilienne avec le Barça après seulement les cinq premières journées de Liga, puisqu'il a marqué six buts et délivré trois passes décisives.

Le réseau a précisé qu'il s'agit du meilleur début pour un joueur du Barça après cinq journées de Liga depuis près de neuf ans.

Le meilleur départ reste toutefois l'apanage de la star argentine Lionel Messi, qui avait contribué à dix buts après cinq journées de Liga lors de la saison 2017-2018, avec neuf buts inscrits et une passe décisive.

Il convient de rappeler que Raphinha reste le meilleur buteur de la Liga cette saison avec six buts, à égalité avec le Français Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, et l'Espagnol Sergio Camello, joueur du Rayo Vallecano.