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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
GOAL
Traduit par

Avec une offre alléchante : un club saoudien prévoit d'arracher Diaz au Real Madrid

B. Diaz
Real Madrid
Al Ittihad
Saudi Pro League
LaLiga
Maroc
Espagne
Arabie saoudite

La transaction va-t-elle se faire ?

Alors qu'un club saoudien est à la recherche d'une recrue offensive capable de faire la différence, le Marocain Brahim Díaz se retrouve à la croisée des chemins dans sa carrière au Real Madrid, entre une offre financière alléchante et une opportunité à laquelle il continue de s'accrocher au sein du club merengue, malgré la diminution de ses titularisations depuis le début de la saison en cours.

Selon les informations rapportées par le journaliste réputé « Ekrem Konur », le club saoudien d'Al-Ittihad vise à recruter Díaz moyennant une offre d'une valeur de 25 millions d'euros, profitant de la situation actuelle du joueur au Real Madrid, où il n'a pas obtenu le temps de jeu qu'il espère.

À lire aussi : malgré sa forme et ses performances internationales, pourquoi Mourinho s'obstine-t-il à écarter Brahim Díaz ?

L'offre saoudienne sera soumise à l'évaluation de la direction du club merengue, sans annonce officielle d'un accord trouvé entre les deux parties.

Malgré l'attrait financier que représente cette offre, les rapports indiquent que Díaz préfère poursuivre son parcours à Madrid et se battre pour obtenir une place plus importante dans le onze de départ, plutôt que de partir à la recherche de davantage de temps de jeu.

Les difficultés de Díaz s'accentuent dans un contexte de forte concurrence aux postes offensifs sous la direction du Portugais José Mourinho, qui dispose d'un éventail d'options variées, parmi lesquelles le Turc Arda Güler, le Brésilien Endrick et l'Ivoirien Yann Diomandé.

Avec la multiplicité des noms disponibles, obtenir un rôle régulier est devenu un véritable défi pour la star marocaine, qui a besoin d'exploiter chaque occasion de jouer afin de changer sa situation au sein de l'équipe.

Díaz constitue une cible de choix pour Al-Ittihad, car le club cherche à renforcer le poste d'ailier droit, qui représente l'un des dossiers que le club s'efforce de traiter après avoir échoué à boucler le renfort recherché lors des dernières périodes de transferts.

Le dossier du joueur gagne en importance à l'approche de la fin de son contrat en juin 2027, ce qui pourrait placer la direction du Real Madrid devant des calculs liés à son avenir et à sa valeur financière, ainsi qu'à la nécessité d'éviter son départ libre.


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