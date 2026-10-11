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Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Avec une nouvelle réalisation : Zabiri rejoint Mbappé et Yamal au classement des buteurs de la Liga

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Y. Zabiri
L. Yamal
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Raphinha
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Zabiri a ouvert le score pour le Racing

La star marocaine Yasser Zabiri, attaquant du Racing Santander, a inscrit un but face à Valence, ce dimanche, portant son total à 7 buts en championnat d'Espagne et continuant d'inscrire son nom parmi les candidats au titre de meilleur buteur.

Le but de Zabiri est tombé à la 32e minute de la rencontre, qui s'est achevée sur un match nul (2-2) au stade El Sardinero.

Valence avait ouvert le score par l'intermédiaire de Dani Raba à la 2e minute, avant que Zabiri n'égalise, après avoir reçu une passe en profondeur d'Iñigo Vicente.

Iván Martín a ajouté le deuxième but du Racing à la 47e minute, avant que David Otorbi n'égalise pour Valence à la 65e minute.

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La Liga a retrouvé la compétition après une longue trêve internationale, en l'absence de Raphinha, attaquant du Barça et leader du classement des buteurs avec 12 réalisations, en raison d'une blessure.

Ni Lamine Yamal ni Kylian Mbappé n'ont pu réduire l'écart avec Raphinha lors de cette journée. Sergio Camello, attaquant du Rayo Vallecano, n'a pas non plus pu étoffer son total en raison de la suspension du match de son équipe face à l'Athletic Bilbao, alors que Zabiri, lui, y est parvenu.

Le classement des buteurs du championnat d'Espagne après la huitième journée :

  1. Raphinha (Barcelone) : 12 buts
  2. Yasser Zabiri (Racing Santander) : 7 buts
  3. Lamine Yamal (Barcelone) : 7 buts
  4. Kylian Mbappé (Real Madrid) : 7 buts
  5. Sergio Camello (Rayo Vallecano) : 7 buts


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