Avec une bouteille d'eau : João Félix conclut une soirée magique en battant un ancien joueur d'Al-Hilal

Le Portugais Joao Felix, star d'Al-Nassr, a signé une nouvelle victoire en dehors du terrain, face à un ancien joueur d'Al-Hilal, pour conclure l'une de ses soirées magiques dans le football saoudien.

Al-Nassr s'est imposé face à Al-Diriyah sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce mardi sur la pelouse de l'Al-Awwal Park, au tour des 32es de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

La rencontre a été marquée par la performance étincelante de Joao Felix, auteur des deuxième et quatrième buts, et passeur décisif sur le premier but inscrit par le défenseur français Mohamed Simakan.

Mais la star portugaise n'a pas seulement triomphé sur le terrain : elle l'a également emporté dans une altercation qui l'a opposée à Abdulelah Al-Malki, joueur actuel d'Al-Diriyah et ancien joueur d'Al-Hilal, au cours de la rencontre.

Alors qu'Al-Nassr menait 3-1, Abdulelah Al-Malki est tombé au sol, blessé, et Felix s'est dirigé vers lui pour récupérer une bouteille d'eau. Al-Malki a tenté de l'en empêcher, mais la star portugaise a fini par s'en emparer.

Après avoir inscrit le quatrième but, Joao Felix a délibérément croisé Abdulelah Al-Malki en regagnant sa moitié de terrain, et les deux hommes ont échangé quelques mots.

À noter que la star portugaise a atteint sa quatrième contribution décisive de la saison en seulement deux matchs, après avoir marqué un but lors de la victoire face à Al-Fateh sur le score de 3-0, samedi dernier, lors de la première journée de la Roshn League.