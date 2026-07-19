Avec un score stupéfiant, l’Argentine mesure l’étendue des souffrances endurées par la France face à l’Espagne

L’Espagne a dicté sa loi durant les 45 premières minutes de la finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine, imposant à l’équipe de Lionel Messi un record négatif inédit dans l’histoire de la compétition.

Selon le site spécialisé Opta, l’Argentine n’a pas réussi une seule incursion dans la surface adverse durant ces 45 premières minutes, une anomalie statistique rarissime depuis le début de la collecte des données en 1966.

Selon Opta, l’Albiceleste n’a été que la troisième nation à subir une telle statistique lors d’une première période de finale, après l’édition 1990 face à l’Allemagne de l’Ouest.

Lire aussi… Al-Ahly entre dans la course… Une star marocaine enflamme le mercato à Djeddah

En finale de la Coupe du monde 2022, les Bleus avaient déjà été dans l’incapacité de pénétrer la surface adverse durant les 45 premières minutes, avant que la rencontre ne s’emballe en seconde période.

Ce chiffre confirme l’ampleur de la domination espagnole, les joueurs de « La Roja » ayant réussi à étouffer les leviers de jeu de l’Argentine, notamment Lionel Messi, complètement éloigné des zones dangereuses sous la pression haute et la forte possession imposées par la sélection espagnole.

La sélection espagnole avait déjà imposé cette supériorité face à la France en demi-finale, que « La Roja » avait remportée 2-0.