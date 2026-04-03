L'équipe d'Al-Nassr rêve de poursuivre sa série de victoires dans le championnat saoudien Roshen, en route vers un titre qui lui échappe depuis sept ans, lorsqu'elle reprendra ses matchs dans la compétition, après la fin de la trêve internationale du mois de mars dernier.

Al-Nassr, leader du championnat saoudien avec 67 points, accueille son homologue Al-Najma, dernier du classement avec 8 points, ce vendredi au stade Al-Awal Park, lors de la 27e journée du championnat Roshen.

Face à Al-Najma, « Al-Alamy » s'appuie sur son bilan parfait dans les matchs disputés immédiatement après une trêve internationale, ce qui en fait le champion du championnat saoudien à cet égard pour la saison en cours.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiah », Al-Nassr reste la seule équipe à avoir remporté son premier match de la Roshen League après la trêve, lors des trois trêves internationales de la saison en cours.

Le championnat saoudien a été interrompu pour les trêves internationales de la Fédération internationale de football (FIFA) en septembre, octobre et novembre de l’année dernière.

Quant à la quatrième trêve, elle a eu lieu en décembre dernier, en raison de la Coupe des nations arabes 2025 au Qatar, mais il ne s'agissait pas d'une trêve internationale générale de la FIFA, contrairement aux trois précédentes.

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Al-Nassr s'est imposé 2-0 face à Al-Khuloud lors de la deuxième journée, après la trêve de septembre, 5-1 face à Al-Fateh lors de la cinquième journée, après la trêve d'octobre, et 4-1 face à Al-Khaleej lors de la neuvième journée, après la trêve de novembre.

À l'exception d'Al-Nassr, aucune autre équipe n'a obtenu le maximum de points lors de ses matchs après la trêve internationale. Trois équipes ont récolté 7 points, grâce à deux victoires et un match nul : Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Taawoun.

En revanche, seules deux équipes ont récolté 6 points après la trêve internationale, grâce à deux victoires et une défaite : Al-Khaleej et Al-Hazm. Quant à Al-Ahli et Al-Shabab, ils ont récolté 5 points, grâce à une seule victoire et deux nuls.

Il convient de noter que Al-Nassr fait face à une forte concurrence pour le titre du championnat saoudien cette saison, notamment de la part d'Al-Hilal, deuxième au classement, qui n'est qu'à trois points derrière, et d'Al-Ahli, qui compte cinq points de retard.