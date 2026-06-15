Avec un score catastrophique, l’Arabie saoudite a ridiculisé Darwin Núñez sous les yeux de Bielsa

Les joueurs de l’équipe nationale saoudienne ont dominé Darwin Núñez, l’attaquant du Hilal, sous les yeux de l’Argentin Marcelo Bielsa, sélectionneur de l’Uruguay, en lui infligeant un score retentissant.

Les deux sélections se sont affrontées tôt ce mardi au Hard Rock Stadium de Miami, à l’occasion de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Núñez, qui n’a pas joué avec Al-Hilal lors de la seconde partie de la saison dernière après avoir été écarté du championnat saoudien, a tout de même été aligné d’entrée par le technicien argentin.

Le pari de Bielsa ne s’est toutefois pas révélé payant : l’ancien attaquant de Liverpool a livré une première période très médiocre.

D’après les données d’Opta, l’ancien attaquant de Liverpool n’a touché le ballon qu’à huit reprises durant les quarante-cinq premières minutes, soit le plus faible total sur la période.

Bielsa n’a pas traîné : il en a fait sa première victime, le sortant dès le début de la seconde période.

Rappelons que l’avant-centre, dont le passage à Al-Hilal a été marqué par des performances décevantes depuis son arrivée en provenance de Liverpool à l’été 2025, devrait quitter le club saoudien lors du prochain mercato estival.