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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

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Avec un salaire équivalent à seulement un dixième de celui de Ronaldo, Al-Hilal entre dans la course pour recruter Mohamed Salah

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La star égyptienne quitte Liverpool après neuf années historiques

Al-Hilal s’est officiellement invité dans le dossier Mohamed Salah, la star égyptienne de Liverpool, en vue du prochain mercato estival.

L’international égyptien a récemment confirmé son départ de Liverpool après neuf saisons à Anfield, et son nom circule depuis auprès de plusieurs formations saoudiennes, dont Al-Ittihad.

Selon le journaliste Bruno Andrade, sur ESPN, Al-Hilal a fait de l’international égyptien sa priorité offensive pour l’été, et est prêt à lui offrir un contrat de trois ans.

Selon le journaliste, le club proposerait un contrat de trois ans assorti d’un salaire global de 60 millions d’euros, soit 20 millions d’euros par saison.

Ce montant représente environ un dixième des émoluments touchés par la star portugaise Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, où il perçoit 200 millions d’euros annuels, selon plusieurs sources.

À titre de comparaison, ce salaire est inférieur aux plus de 24 millions d’euros annuels qu’il percevait à Liverpool, selon plusieurs sources.

Rappelons que le nom de Salah est associé au championnat saoudien depuis la campagne de recrutement estival 2023, mais il avait alors choisi de prolonger son contrat avec Liverpool avant de clore définitivement son aventure anglaise.

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