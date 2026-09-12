Federico Valverde retrouve le Rayo Vallecano, l'équipe face à laquelle il a disputé sa dernière rencontre au poste d'arrière droit avec le Real Madrid, un épisode qui a marqué la fin d'une crise traversée par le club durant l'ère Xabi Alonso.

Le match de samedi revêt des souvenirs particuliers pour l'international uruguayen, passé de l'insatisfaction quant à son poste à une stabilité totale à sa place naturelle au milieu de terrain, devenant aujourd'hui l'un des éléments les plus importants dans les plans de José Mourinho, selon un rapport publié par le journal « Marca ».

Le début de la crise

L'histoire a débuté avec les blessures qui ont frappé le Real Madrid, Alonso s'étant retrouvé contraint de compter sur Valverde au poste d'arrière droit, en l'absence de Dani Carvajal et Trent Alexander-Arnold.

L'international uruguayen a d'abord accepté cette mission à contrecœur, mais il est arrivé à un point où sa patience s'est épuisée, et la crise a éclaté avant la rencontre face au Kairat Almaty en Ligue des champions, lorsqu'il a évoqué franchement sa souffrance de jouer dans la ligne arrière.

Valverde a déclaré en conférence de presse : « Je ne suis pas né pour jouer arrière, et je n'ai pas grandi en apprenant à jouer à ce poste. À cause d'une situation d'urgence, je me suis retrouvé à jouer là-bas. »

Ses déclarations ont provoqué une réaction rapide d'Alonso, puisque Valverde s'est retrouvé sur le banc des remplaçants lors du match suivant, tandis qu'Asensio a pris en charge le poste d'arrière.

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La nuit du Kazakhstan

Tout est devenu un sujet de discussion au sein du Real Madrid, et les projecteurs se sont braqués sur Valverde durant l'échauffement avant le match au Kazakhstan.

L'international uruguayen est apparu avec des traits froids, les mains derrière le dos, et n'a même pas participé comme remplaçant, lors du seul match de Ligue des champions de toute la saison où il n'est pas apparu.

Cela constituait une exception dans une saison au cours de laquelle Valverde a pris part à tous les autres matchs, y compris la rencontre où il a inscrit un triplé face à Manchester City.

La fin de la mission

Avec l'arrivée d'Álvaro Arbeloa sur le banc en janvier, le recours à Valverde au poste d'arrière a commencé à diminuer progressivement, jusqu'à ce qu'il dispute face au Rayo sa dernière rencontre à ce poste.

Le total de ses apparitions comme arrière droit s'est élevé à 16 matchs, avant que ce chapitre de sa carrière ne se referme, même si les traces de cette expérience ont mis du temps à disparaître.

Valverde avait tenu son rôle par loyauté envers le maillot du Real Madrid, mais il n'a jamais caché l'endroit où il se sent véritablement footballeur au sens propre.

Mourinho le fait revenir

Le tableau a totalement changé avec Mourinho.

Valverde est revenu à son poste naturel au milieu de terrain et est devenu l'un des piliers les plus importants du technicien portugais, après avoir débuté titulaire dans tous les matchs de la saison jusqu'à présent.

Mourinho ne s'est pas contenté de le ramener dans son environnement de prédilection, il lui a accordé une confiance manifeste en tant que l'un des piliers de son projet, le joueur apparaissant sous un jour totalement différent de celui qu'il présentait lorsqu'il était contraint de jouer arrière.

Valverde a été fortement présent, même sur le plan offensif, après avoir marqué un but face à l'Inter, confirmant sa valeur au sein du nouveau système du Real Madrid.

La réconciliation avec Tchouaméni

Lors de la dernière conférence de presse, Mourinho a tenu à mettre un terme à tout doute concernant la relation entre Valverde et Aurélien Tchouaméni, après l'altercation survenue entre les deux joueurs la saison dernière.

Le technicien portugais a déclaré : « Ce sont eux qui ont tout fait, moi je n'ai rien fait. Si j'étais arrivé au vestiaire sans rien savoir, j'aurais pensé qu'ils étaient des amis proches. »

Et d'ajouter : « Quand je suis arrivé, et que Tchouaméni est revenu de la Coupe du monde, j'étais attentif pour savoir si j'avais besoin d'intervenir et de jouer le rôle de ministre de la paix, mais je n'ai rien fait. Tout le mérite revient aux joueurs. »

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