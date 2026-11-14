Cristiano Ronaldo, l'ancien capitaine de la sélection du Portugal, a choisi de passer son temps à pratiquer un nouveau loisir loin du football, au moment même où Jorge Jesus et Bernardo Silva tenaient, hier soir vendredi, une conférence de presse pour évoquer la confrontation face au Danemark en Ligue des nations. Un choix qui a soulevé des interrogations : le joueur voulait-il faire passer le message qu'il ignore l'entraîneur après la crise entre eux, qui l'a conduit à mettre un terme à sa carrière internationale ?
Ronaldo a publié sur son compte Instagram une photo de lui en compagnie de deux de ses amis en train de jouer au golf, au moment même où la conférence de presse de la sélection du Portugal était sur le point de débuter, en vue de la rencontre face au Danemark.
Après quelques jours passés au Portugal, où il séjournait dans sa résidence située dans le quartier de Quinta da Marinha à Cascais, Ronaldo est rentré à Riyad, la capitale saoudienne, pour poursuivre sa passion pour le golf, qui semble être devenu son dernier loisir en date, aux côtés du football.
Ronaldo n'était pas seul lors de sa sortie sur le parcours de golf, puisqu'il était accompagné de José Semedo, le directeur exécutif du club saoudien d'Al-Nassr, ainsi que de Simão Coutinho, le directeur sportif du club.
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L'apparition de Ronaldo à Riyad intervient quelques jours après l'annonce de la fin de sa carrière internationale avec la sélection du Portugal, marquant ainsi le début d'une nouvelle étape loin de l'ambiance de la sélection, au moment où ses anciens coéquipiers se préparent à disputer le premier match du Portugal après son départ, face au Danemark.
Jesus évoque l'hommage rendu à Ronaldo
Lors de la conférence de presse, Jesus a affirmé que Cristiano Ronaldo resterait une légende de l'histoire du football portugais, en insistant sur l'importance qu'il continue à soutenir les nouvelles générations.
Jesus a évoqué l'initiative de la Fédération portugaise de football consistant à rendre hommage à Cristiano Ronaldo lors de la rencontre face au Danemark, déclarant : « Cette affaire relève de la responsabilité de la Fédération portugaise, et plus précisément de mes directions du football et des affaires sportives, aux côtés du président de la Fédération. »
Il a ajouté : « Je trouve que cette idée est formidable, car personne ne peut oublier les 23 années que Cristiano a passées avec la sélection, ce qu'il a apporté et ce qu'il a représenté dans le monde du football, que ce soit avec la sélection ou avec les autres clubs. »
Des rapports de presse portugais avaient indiqué hier, jeudi, que tous les joueurs de la sélection portugaise entreront sur le terrain avant le match face au Danemark en portant le célèbre maillot numéro 7 associé à Ronaldo, dans le cadre d'une initiative d'hommage sans précédent célébrant l'héritage de la star historique avec la sélection de son pays.
Jesus a poursuivi : « Je n'ai pas travaillé avec Cristiano pendant une seule semaine, j'ai passé une année entière avec lui, et je sais donc parfaitement à quel point il est important, non seulement pour les nouveaux joueurs, mais aussi pour les jeunes dans le monde entier. »
Il a enchaîné : « Je pense que c'est une idée formidable de continuer à ne pas oublier qu'il est une légende du football portugais. Je ne sais plus ce qui va se passer, lui seul le sait. »
Au sujet des options offensives disponibles en l'absence de Cristiano Ronaldo, et de son avis sur Gustavo Varela et Fábio Silva, Jesus a déclaré : « Les deux joueurs possèdent des caractéristiques différentes. Gustavo Varela est un avant-centre pur, et il ressemble beaucoup à Gonçalo Ramos. »
Il a précisé : « Quant à Fábio, il dispose d'une plus grande capacité de mouvement et sait comment mener l'action offensive seul. Et comme je l'ai dit, il joue souvent avec le Borussia Dortmund comme deuxième attaquant, et c'est pour cette raison que nous l'avons choisi dans la première liste, car nous avons estimé qu'il possédait des caractéristiques différentes de celles de Cristiano et de Gonçalo Ramos. »
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Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.
Je veille toujours à proposer un contenu fiable, appuyé par des chiffres et des statistiques, loin de toute exagération. J’aime le langage des chiffres, car il ne connaît pas la complaisance. J’ai participé à la couverture des plus grands événements footballistiques, avec un intérêt particulier pour mettre en lumière les stars arabes et leur impact sur la scène mondiale.
Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.
Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.
Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.
Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.
Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.
Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.
Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :
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