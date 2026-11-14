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Cristiano Ronaldo, l'ancien capitaine de la sélection du Portugal, a choisi de passer son temps à pratiquer un nouveau loisir loin du football, au moment même où Jorge Jesus et Bernardo Silva tenaient, hier soir vendredi, une conférence de presse pour évoquer la confrontation face au Danemark en Ligue des nations. Un choix qui a soulevé des interrogations : le joueur voulait-il faire passer le message qu'il ignore l'entraîneur après la crise entre eux, qui l'a conduit à mettre un terme à sa carrière internationale ?

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Ronaldo a publié sur son compte Instagram une photo de lui en compagnie de deux de ses amis en train de jouer au golf, au moment même où la conférence de presse de la sélection du Portugal était sur le point de débuter, en vue de la rencontre face au Danemark.

Après quelques jours passés au Portugal, où il séjournait dans sa résidence située dans le quartier de Quinta da Marinha à Cascais, Ronaldo est rentré à Riyad, la capitale saoudienne, pour poursuivre sa passion pour le golf, qui semble être devenu son dernier loisir en date, aux côtés du football.

Ronaldo n'était pas seul lors de sa sortie sur le parcours de golf, puisqu'il était accompagné de José Semedo, le directeur exécutif du club saoudien d'Al-Nassr, ainsi que de Simão Coutinho, le directeur sportif du club.

Instagram

L'apparition de Ronaldo à Riyad intervient quelques jours après l'annonce de la fin de sa carrière internationale avec la sélection du Portugal, marquant ainsi le début d'une nouvelle étape loin de l'ambiance de la sélection, au moment où ses anciens coéquipiers se préparent à disputer le premier match du Portugal après son départ, face au Danemark.

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Jesus évoque l'hommage rendu à Ronaldo

Lors de la conférence de presse, Jesus a affirmé que Cristiano Ronaldo resterait une légende de l'histoire du football portugais, en insistant sur l'importance qu'il continue à soutenir les nouvelles générations.

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Jesus a évoqué l'initiative de la Fédération portugaise de football consistant à rendre hommage à Cristiano Ronaldo lors de la rencontre face au Danemark, déclarant : « Cette affaire relève de la responsabilité de la Fédération portugaise, et plus précisément de mes directions du football et des affaires sportives, aux côtés du président de la Fédération. »

Il a ajouté : « Je trouve que cette idée est formidable, car personne ne peut oublier les 23 années que Cristiano a passées avec la sélection, ce qu'il a apporté et ce qu'il a représenté dans le monde du football, que ce soit avec la sélection ou avec les autres clubs. »

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Des rapports de presse portugais avaient indiqué hier, jeudi, que tous les joueurs de la sélection portugaise entreront sur le terrain avant le match face au Danemark en portant le célèbre maillot numéro 7 associé à Ronaldo, dans le cadre d'une initiative d'hommage sans précédent célébrant l'héritage de la star historique avec la sélection de son pays.

Jesus a poursuivi : « Je n'ai pas travaillé avec Cristiano pendant une seule semaine, j'ai passé une année entière avec lui, et je sais donc parfaitement à quel point il est important, non seulement pour les nouveaux joueurs, mais aussi pour les jeunes dans le monde entier. »

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Il a enchaîné : « Je pense que c'est une idée formidable de continuer à ne pas oublier qu'il est une légende du football portugais. Je ne sais plus ce qui va se passer, lui seul le sait. »

Au sujet des options offensives disponibles en l'absence de Cristiano Ronaldo, et de son avis sur Gustavo Varela et Fábio Silva, Jesus a déclaré : « Les deux joueurs possèdent des caractéristiques différentes. Gustavo Varela est un avant-centre pur, et il ressemble beaucoup à Gonçalo Ramos. »

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Il a précisé : « Quant à Fábio, il dispose d'une plus grande capacité de mouvement et sait comment mener l'action offensive seul. Et comme je l'ai dit, il joue souvent avec le Borussia Dortmund comme deuxième attaquant, et c'est pour cette raison que nous l'avons choisi dans la première liste, car nous avons estimé qu'il possédait des caractéristiques différentes de celles de Cristiano et de Gonçalo Ramos. »