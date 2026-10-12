Parmi les joueurs auxquels l’octuple vainqueur du Ballon d’Or prédit une percée sur la scène mondiale dans les années à venir figure notamment Max Dowman. Le talent d’Arsenal a jusqu’ici disputé 15 matches avec l’équipe première des Gunners.

La saison dernière, l’Anglais de 16 ans a disputé six matches de Premier League, remporté le titre de champion et reçu la distinction de « Premier League Home Grown Debutant of the Season ».

Messi a également retenu Zavier Gozo, l’attaquant de Crystal Palace âgé de 19 ans, qui a fait ses débuts cette saison face à Manchester City et compte désormais une première sélection avec les États-Unis. Le seul talent argentin de la liste est Tomas Aranda, de Boca Juniors. Âgé de 19 ans, il compte 14 apparitions pour sa première saison chez les professionnels et a convaincu la star argentine de le retenir lors de la rencontre entre l’Argentine et les États-Unis.

Avec déjà quatre matches disputés en Coupe du monde avec le Mexique, Gilberto Mora, 17 ans, du Club Tijuana, fait partie des noms les plus connus de cette liste. L’international turc Can Uzun y figure également. Le milieu de terrain de l’Eintracht Francfort a jusqu’ici inscrit 19 buts et délivré douze passes décisives en 65 matches de Bundesliga.

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Lotta Wrede, joueuse du Hambourg SV, figure sur la liste de Lionel Messi

Le Néerlandais Kees Smit, de l’AZ Alkmaar, et Jesus Rodriguez, qui évolue actuellement sous les ordres de Cesc Fabregas à Como 1907, en Italie, complètent la sélection masculine.

Dans le football féminin, Messi a cité Lotta Wrede, du Hambourg SV, et Giovanna Waksman, de l’Olympique lyonnais. Chloe Sarwie, de Chelsea, figure également sur la liste. L’attaquante de 17 ans compte sept apparitions chez les professionnelles et fait partie de l’effectif de l’équipe d’Angleterre des moins de 20 ans pour la prochaine Coupe du monde.

Par le passé, l’Argentin avait déjà démontré son flair pour les jeunes talents lors d’initiatives similaires. L’année dernière, il avait retenu Rio Ngumoha, qui s’est imposé à Liverpool sous les ordres d’Andoni Iraola comme une option importante et est devenu, en mai 2025 face à Newcastle, le plus jeune buteur de l’histoire du club.

Andrey Santos, passé de Chelsea à Manchester United, figurait lui aussi sur la liste l’année dernière, tout comme Kendry Paez, actuellement prêté par Chelsea à River Plate et qui compte déjà 27 sélections avec l’Équateur malgré son jeune âge.