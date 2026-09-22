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Spain World Cup 2026 ChampionsGetty
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Avec un maillot surprise : la star de l'Espagne fait revivre sa phrase la plus célèbre

Espagne
Coupe du monde
A. Laporte
Espagne

L'histoire complète du message sur le maillot

La sélection espagnole s'est réunie ce mardi, en vue des quatre matches de la Ligue des nations qu'elle disputera durant la présente trêve internationale.

Comme à l'accoutumée, l'un des aspects les plus intéressants est de découvrir la tenue de chaque joueur à son arrivée à la Cité du football de Las Rozas, dans la capitale espagnole, Madrid.

D'après le quotidien « Mundo Deportivo », le défenseur de l'Athletic Bilbao, Aymeric Laporte, a sans conteste été l'un des joueurs les plus applaudis, non pas parce qu'il portait une tenue élégante ou audacieuse, mais parce qu'il portait tout simplement un t-shirt blanc basique et un pantalon ordinaire. Le plus important, cependant, était le message imprimé sur le t-shirt.

« Pourquoi pas » : voilà comment était inscrite la célèbre formule en noir sur la poitrine de Laporte, cette formule qu'il avait prononcée lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, et qui a de nouveau largement circulé lors du tournoi 2026, en particulier après la victoire de l'Espagne en Coupe du monde le 19 juillet dernier.

Tout a commencé le 21 novembre, il y a quatre ans, lors d'une conférence de presse de la sélection espagnole avant sa première participation à une Coupe du monde inhabituelle, disputée en hiver en raison des fortes chaleurs.

À cette occasion, le journaliste Antón Meana avait interrogé le joueur de l'Athletic Bilbao sur les raisons pour lesquelles il croyait l'Espagne capable de remporter la Coupe, et le défenseur avait répondu par cette formule. 

Ce détail n'a pas échappé aux utilisateurs de X, qui ont inondé la page du réseau social de commentaires tels que « Je l'adore », « Je l'aime énormément ». 

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