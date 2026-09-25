L'Égypte a entamé son parcours dans les éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027 par un décevant match nul et vierge face à son hôte, l'Angola, lors de la rencontre disputée au stade international du Caire. Les Pharaons ont ainsi gaspillé deux précieux points sur leur terrain et devant leur public.

Malgré la domination et la maîtrise du ballon, la sélection nationale n'est pas parvenue à concrétiser ses occasions face à une organisation défensive rigoureuse des visiteurs, lors d'une soirée marquée par des décisions techniques spectaculaires et une grande tension le long de la ligne de touche.

L'arbitre de la rencontre entre l'Égypte et l'Angola a refusé un but en faveur des Pharaons, inscrit par le joueur Moustafa « Zico », qui avait fait trembler les filets des visiteurs après avoir profité de l'une des attaques dangereuses de la sélection égyptienne. L'arbitre a toutefois décidé d'annuler le but pour un hors-jeu lors de la construction de l'action. La décision est intervenue après un examen de la position du joueur au moment de la transmission du ballon, privant ainsi l'Égypte de prendre l'avantage au score.

À la 60e minute, le staff technique a surpris tout le monde en décidant de faire sortir rapidement le capitaine Mohamed Salah du terrain pour faire entrer Ahmed Sayed Zizo à sa place, dans une tentative de dynamiser le front offensif.

Le changement ne s'est pas arrêté là, puisque le staff technique a également décidé de faire entrer le jeune et prometteur attaquant Hamza Abdelkarim à la place de Haitham Hassan, afin d'apporter du sang neuf à l'attaque, en quête du but de la victoire qui n'est jamais venu.





La scène la plus marquante : Cissé imite Hossam Hassan

La rencontre a été le théâtre d'une scène spectaculaire qui a enflammé les réseaux sociaux, dont le héros n'était autre que le Sénégalais Aliou Cissé, le sélectionneur de l'Angola.

Cissé a suscité une vive polémique lors de sa présence sur le banc de touche, après avoir imité le fameux geste qu'avait effectué Hossam Hassan, le sélectionneur de l'Égypte, lors de la confrontation face à l'Argentine à la Coupe du monde 2026.

Le technicien sénégalais est apparu levant les bras de façon croisée devant l'arbitre, dans un geste parfaitement identique à celui qu'avait fait le Doyen après la validation du troisième but de l'Argentine, lors de la rencontre qui s'était soldée par la défaite des Pharaons 3-2 en huitièmes de finale du Mondial, un geste que beaucoup ont considéré comme une provocation délibérée à l'encontre du staff technique égyptien et du public du stade du Caire.

Un Malawi en tête précoce

Avec ce résultat, l'Égypte a perdu deux précieux points en début de parcours, offrant ainsi au Malawi l'occasion de prendre seul la tête du groupe.

Le classement du groupe à l'issue de la première journée s'établit comme suit : le Malawi occupe la première place avec 3 points après sa victoire sur le score de 2-1, tandis que l'Angola et l'Égypte se partagent la deuxième place avec un point chacun après leur match nul et vierge, alors que le Soudan du Sud ferme la marche sans le moindre point après sa défaite lors de la journée inaugurale.



