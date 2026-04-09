Avec un geste d’une grande générosité, un joueur de l’Ittihad de Djeddah a fait amende honorable auprès des supporters avant le coup d’envoi de la campagne asiatique

Un joueur d’Al-Ittihad de Djeddah a choisi de se réconcilier avec les supporters en leur offrant un cadeau somptueux, juste avant le coup d’envoi du parcours de l’équipe dans les phases à élimination directe de la Ligue des champions de l’Asie.

Al-Ittihad entamera son parcours dans les phases à élimination directe mardi prochain, au stade Al-Inmaa, où il affrontera Al-Wahda (Émirats arabes unis) en huitièmes de finale.

Selon le journaliste Alaa Saeed, qui s’est exprimé sur son compte officiel X, le milieu de terrain Abdulrahman Al-Aboud a offert 500 billets gratuits aux fans de l’Ittihad pour la rencontre face au club émirati.

Selon le journaliste, le joueur remettra ces places au Conseil des supporters de l’Ittihad afin qu’elles soient distribuées avant la rencontre.

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Ce geste vise à renouer avec le public avant le coup d’envoi de la campagne continentale, d’autant que l’équipe traverse une période sportivement délicate en championnat saoudien Roshen et en Coupe du Roi.

Le dernier revers en date remonte à mercredi, une défaite 3-4 contre Neom au stade Prince Abdullah Al-Faisal de Riyad, en match avancé de la 29^e journée de Deri Roshen.

À noter que l’attaquant n’a disputé que seize matchs avec les « Tigres » depuis le début de la saison, pour un but marqué et une passe décisive délivrée.