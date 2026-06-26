Avec un chiffre impressionnant, les armes de Donis entrent dans l’histoire de l’Arabie saoudite en Coupe du monde

La sélection saoudienne a affronté le Cap-Vert avec une composition historique. L’entraîneur grec Georgios Donis a en effet choisi de s’appuyer sur des joueurs expérimentés pour les matchs cruciaux des « Verts » en vue de la Coupe du monde 2026.

Selon le site de statistiques footballistiques Opta, l’âge moyen du onze saoudien face au Cap-Vert était de 29 ans et 267 jours, soit la plus vieille composition de l’histoire des « Verts » en Coupe du monde.

Ce choix statistique confirme la stratégie de Donis, qui a privilégié l’expérience dans un match couperet en alignant plusieurs cadres comme Mohammed Al-Owais, Saoud Abdelhamid, Mohammed Kano et Salem Al-Dossari, tout en maintenant Abdullah Al-Khaibari malgré les critiques ayant suivi la rencontre face à l’Espagne.

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Le staff technique mise sur cette expérience pour mieux gérer la forte pression qui entoure la rencontre, d’autant que les Saoudiens doivent l’emporter pour entretenir leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale.

Si cette expérience doit avant tout profiter sur le plan mental, les supporters saoudiens espèrent la voir se traduire par une performance convaincante sur la pelouse, après la prestation terne des « Verts » face à l’Espagne.