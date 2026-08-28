Avec Toni Kroos, El Sibari fait son entrée dans une liste historique de Bundesliga

La star marocaine Ismaël Saibari est entrée dans l'histoire du championnat allemand en devenant le sixième joueur, depuis le début de la collecte de données lors de la saison 2004-2005, à délivrer deux passes décisives lors de ses débuts en Bundesliga.

Saibari a offert deux passes décisives, lors de son entrée en jeu dans la large victoire du Bayern Munich contre Stuttgart sur le score de 5-1, vendredi soir sur la pelouse de l'Allianz Arena, à l'occasion de la journée d'ouverture de la compétition.

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Selon le réseau « Opta », Saibari a rejoint une liste historique comprenant Luis Díaz, Robbie Kruse, Shinji Ono, Toni Kroos et Diego, chacun d'eux ayant lui aussi réussi à délivrer deux passes décisives lors de ses débuts en Bundesliga.

L'entraîneur belge Vincent Kompany a fait entrer Saibari à la place de Nathaniel Brown, afin de contribuer à changer le rythme de l'équipe bavaroise durant la seconde période.

À la 82e minute, Saibari s'est engouffré dans la surface de réparation et s'est débarrassé du tacle d'un défenseur de Stuttgart d'un dribble somptueux, mais il a préféré la passe au tir en adressant un centre à Aleksandar Pavlović, qui l'a poussée facilement de près, inscrivant le quatrième but du Bayern.

Saibari est revenu pour offrir le cinquième but à la 90e+2, après avoir reçu le ballon de Tom Bischof qui l'avait intercepté dans le camp de Stuttgart, avant de le transmettre à Luis Díaz, qui s'est présenté seul face au but et a tiré dans le coin gauche, concluant le festival de buts (5-1) des locaux.

La star marocaine était également entrée en jeu lors de son premier match avec le géant bavarois, lorsque ce dernier s'était imposé face au Borussia Dortmund (2-1) en Supercoupe d'Allemagne, samedi dernier.

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