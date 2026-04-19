Dimanche, Zian Flemming a inscrit son neuvième but de la saison en Premier League. Son effort n’a cependant pas suffi : en partie en raison d’un triplé de Morgan Gibbs-White, Burnley s’est lourdement incliné face à Nottingham Forest (4-1).

Les détails :

Désireux de préserver un mince espoir de maintien, Burnley a aligné deux Néerlandais au coup d’envoi au City Ground : outre Flemming, Quilindschy Hartman était également titulaire.

C’est justement ce duo qui a ouvert le score en première période. Parti côté gauche, Hartman a déboulé jusqu’à l’entrée de la surface avant de centrer du gauche. Flemming, à la réception, a conclu du pied gauche : 0-1.

En seconde période, Nottingham Forest, toujours engagé dans la course au maintien, a remis les pendules à l’heure. Gibbs-White s’est alors illustré comme l’homme de la situation.

L’Anglais a inscrit trois buts en seulement quinze minutes. Dans le temps additionnel, Igor Jesus a fixé le score final à 4-1.