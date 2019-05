Avec son doublé face à Valence, Lacazette a relancé Arsenal mais aussi les débats

En demi-finale aller de Ligue Europa, Arsenal s'est offert Valence jeudi soir. Lacazette a été le protagoniste principal du match avec ses 2 buts.

Avec son compère d'attaque Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette a souvent été l'homme providentiel des Gunners cette saison, notamment en . Illustration encore ce jeudi soir avec un doublé de l'ancien lyonnais.

Arsenal-Valence 3-1, Lacazette et Arsenal prennent une option

Grâce notamment aux inspirations lumineuses de son attaquant tricolore, Unai Emery peut presque envisager une quatrième finale sur ses quatre dernières participations à la Ligue Europa. avait pourtant raté son entame, permettant même à Valence d'ouvrir la marque. Cependant, 7 minutes seulement après le but ibérique, Alexandre Lacazette rétablissait la parité en exploitant un excellent service de Pierre-Emerick Aubameyang en conclusion d'un contre. Le duo offensif faisait ainsi apprécier sa complicité.

Lacazette n'en avait pas fini néanmoins. En effet, le buteur des Gunners s'est offert un doublé à la demi-heure de jeu, le premier d'un Gunner dans une demi-finale européenne depuis 1995. Un but inscrit sur un joli coup de boule suite à un ballon de Granit Xhaka. Lacazette a relancé son équipe en 15 minutes et aussi accessoirement le débat sur sa non-présence en équipe de avec beaucoup de consultants et journalistes faisant campagne sur les réseaux sociaux pour sa réapparition en bleu.

Comme le note Opta, Lacazette est seulement le troisème Gunner de l'histoire à réaliser tel exploit après Charlie George (1970, Coupe des villes de foire) et Steve Bould (1995, Coupe des vainqueurs de coupe). C'est dire l'impact qu'a le Français du côté des bords de la Tamise...

Il serait d'ailleurs très difficile d'imaginer Arsenal sans Aubameyang et Lacazette aujourd'hui. C'est d'ailleurs le Gabonais qui a marqué le troisième but des Gunners. Les deux hommes pèsent ce soir la bagatelle de 42 buts et 20 passes décisives.

S'il a raté quelques opportunités dans le second acte, Lacazette aura livré une partition parfaite lors des 45 premières minutes. Le buteur des Gunners s n'a en effet eu besoin que de trois tentatives, dont deux cadrées, pour marquer deux buts et relancer les siens. Avec ses 3e et 4e buts en Ligue Europa cette saison, Lacazette (27 ans) confirme son très bon exercice 2018-2019 (18 buts toutes compétitions confondues).

Des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent déjà pour relancer le débat autour d'une présence de l'ancien buteur des Gones en Bleu. Il appartient à Lacazette de les amplifier, notamment lors des deux prochaines sorties de son équipe sur le continent, là où tous les yeux seront rivés sur lui.