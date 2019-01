Avec son doublé, Dembélé est le seul joueur du Barça à avoir marqué dans toutes les compétitions

Auteur d'un doublé en Coupe du Roi contre Levante hier, Ousmane Dembélé est le seul joueur catalan à avoir marqué dans chaque compétition.

Ousmane Dembélé a largement pris part à la qualification du Barça hier contre Levante en inscrivant un doublé (3-0). Une performance qui lui permet de devenir le premier joueur catalan à inscrire au moins un but dans chacune des quatre compétitions disputées par les culés cette saison. Buteur lors de la Supercoupe d'Espagne mi-août contre Séville, l'ancien rennais a depuis inscrit 7 buts en Liga et 2 en Ligue des Champions. Seul Gérard Piqué, l'autre buteur blaugrana en Supercoupe, peut encore reproduire cette performance, lui qui également marqué en championnat (3 buts) et en Ligue des Champions (1 but).

Une statistique qui redonnera certainement un peu de moral au jeune champion du monde, parfois en difficulté depuis le début de la saison du côté de la Catalogne. Régulièrement tancé par son entraîneur, Ernesto Valverde, et certains de ses coéquipiers, Dembélé a été titularisé à 13 reprises depuis le début du championnat.

Deux joueurs du Real Madrid l'ont fait

Ousmane Dembélé n'est pas le seul joueur de Liga a avoir réussi à marquer dans quatre compétitions différentes cette saison. Du côté du Real Madrid, Sergio Ramos et Karim Benzema ont scoré en Coupe du Roi, Liga, Supercoupe d'Europe et respectivement au Mondial des clubs et en Ligue des Champions. À ne pas rater Les regrets de Cassano : "J'aurais pu avoir le niveau de Messi"

Ernesto Valverde, a valorisé la prestation de son joueur : "Je le vois bien et nous le voulons décisif, s'il peut courir et qu'il a des espaces, il bouge bien et il est beaucoup plus dangereux".