Le Barça est entré dans l'histoire de la Ligue des champions à l'occasion de son duel face au Paris Saint-Germain, après que l'entraîneur Hansi Flick a misé sur un onze audacieux face au géant français.

Le Barça est ainsi devenu la première équipe de l'histoire de la compétition à débuter une rencontre face au tenant du titre avec quatre joueurs adolescents, selon une statistique du réseau « Opta ».

Les quatre adolescents sont : Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal et Xavi Espart.

Bernal a été aligné au milieu de terrain du Barça pour pallier l'absence de Rodri, qui souffre d'un manque de préparation physique.

Le Barça est privé pour la rencontre d'aujourd'hui du duo Eric García et Koundé.

Le Barça a abordé le match face au Paris Saint-Germain avec le onze suivant :

Gardien de but : Joan García.

Défense : Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo.

Milieu de terrain : Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo.

Attaque : Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.