Avec ou sans Zinédine Zidane, David Alaba arrive au Real Madrid !

Libre de tout contrat, David Alaba va bien rejoindre le Real Madrid, selon le journaliste Fabrizio Romano.

Légende du Bayern Munich et de la Bundesliga, David Alaba a disputé son dernier match en Allemagne le week-end dernier, lors du succès face à Augsbourg (5-2). Sacré Champion une dernière fois, l'Autrichien a dit au revoir à l'Allianz Arena, non sans une certaine émotion, au même titre que ses coéquipiers Jerome Boateng et Javi Martinez.

"Je quitte le FC Bayern avec une larme dans les yeux mais j'ai aussi hâte de voir en même temps ce que me réserve mon avenir", avait-il déclaré au début du mois de mai. Malgré les discussions pour une prolongation de contrat plus tôt cette année, Alaba et le Bayern ne sont pas parvenus à un accord, le club ayant retiré sa dernière offre.

Il sera la première nouvelle signature du Real cet été

Alaba a ajouté que la décision de partir n'était pas "contre le club" et a souhaité au Bayern "seulement le meilleur" à l'avenir. "Je suis extrêmement reconnaissant. Je souhaite que le FC Bayern continue d'écrire une belle histoire à succès", a-t-il déclaré. Et sa future destination ne fait plus aucun doute... Direction l'Espagne pour le gaucher !

En effet, David Alaba est attendu au Real Madrid, selon plusieurs sources concordantes. Après avoir brillé sous les couleurs du Bayern Munich, le défenseur polyvalent va s'engager dans la capitale espagnole libre de tout contrat. À en croire l'influent journaliste Fabrizio Romano, son arrivée n'est pas conditionnée à la situation de Zinédine Zidane.

"David Alaba rejoindra le Real Madrid en tant qu'agent libre quoi qu'il arrive avec Zinedine Zidane. Il sera la première nouvelle signature du Real également si Zidane décide de quitter le club, le pré-contrat est terminé et convenu depuis avril", a écrit celui qui ne se trompe que très rarement... Une première recrue de prestige pour Madrid !