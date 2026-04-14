Le milieu de terrain de Bournemouth, Justin Kluivert, nourrit toujours l’espoir d’être sélectionné pour la Coupe du monde, a-t-il confié à ESPN.

L’ancien attaquant de l’Ajax, actuellement en convalescence après une opération au genou, se veut confiant.

« J’ai récemment reçu de bonnes nouvelles. La blessure guérit très bien. Je m’entraîne seul à l’extérieur depuis deux semaines déjà et cela devrait encore durer deux semaines. Après cela, j’espère pouvoir rejoindre le groupe », explique Kluivert.

Le fils de Patrick poursuit : « Nous serons alors déjà en mai. Il ne me restera plus qu’à réaliser un bon mois et à prouver à Koeman que je suis prêt. »

« Après cette bonne nouvelle, je lui ai envoyé un message hier pour le tenir au courant », poursuit-il. « Il m’a répondu, mais je n’ai pas encore lu sa réponse. C’est palpitant », ajoute-t-il avec un sourire.

« Je ne peux pas lui garantir que j’aurai disputé quatre matchs entiers, mais si Koeman veut un Justin en pleine forme, je peux le lui assurer. Il sait ce qu’il peut attendre de moi », conclut le produit du centre de formation de l’Ajax.

Kluivert compte pour l’instant onze sélections avec les Oranje, mais n’a pas encore ouvert son compteur buts.