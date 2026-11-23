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Le consultant sportif Turki Al-Ajmah a suscité une vive polémique avec ses propos moqueurs à l'égard du Portugais Samu Costa, joueur d'Al-Nassr, dont il a minimisé le niveau sur le terrain.

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Il a estimé que les prestations du joueur ne sont pas à la hauteur des attentes placées en lui depuis son arrivée dans l'équipe, alors que les critiques le poursuivent faute d'avoir livré le rendement espéré sous le maillot d'Al-Nassr.

Les commentaires d'Al-Ajmah sont intervenus après la défaite d'Al-Nassr face à Al-Ahli (3-1), vendredi soir, en Roshn Saudi League.

L'avantage pris par Al-Nassr en début de rencontre s'est transformé en défaite douloureuse, Al-Ahli étant parvenu à renverser la situation.

Al-Nassr avait pourtant parfaitement entamé la rencontre, son capitaine portugais Cristiano Ronaldo ouvrant le score à la 14e minute. Mais ce dernier a laissé passer l'occasion de faire le break quatre minutes plus tard en manquant un penalty, avant que Wenderson Galeno n'égalise pour Al-Ahli à la 45e+1. Al-Ahli a poursuivi sa révolte en seconde période grâce aux buts d'Ivan Toney, sur penalty à la 71e minute, et de Roger Ibañez à la 75e.

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Lors de son passage sur la chaîne « Thmanyah », Turki Al-Ajmah s'en est pris avec ironie au niveau de Samu Costa, en s'appuyant sur ses performances en match : « Il y a des joueurs dont je peux faire le travail sur le terrain, habillé comme je le suis avec mon thobe (la djellaba). Le ballon lui arrive, il le remet et ne fait rien d'autre, comme Costa à Al-Nassr. Faites-moi entrer avec un ballon et je vous montrerai comment je passe et je reçois comme lui. »

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Les déclarations d'Al-Ajmah ont suscité de nombreuses réactions parmi les supporters d'Al-Nassr et les téléspectateurs de l'émission, d'autant qu'elles interviennent à un moment où les interrogations se multiplient sur le rendement de certaines recrues étrangères. Cette défaite laisse Al-Nassr bloqué à 28 points, à la troisième place, à deux longueurs d'Al-Hilal, leader, tandis qu'Al-Ahli remonte à la quatrième place avec 24 points.

Al-Ahli replonge Al-Nassr dans le cauchemar de 2015

La défaite d'Al-Nassr face à Al-Ahli n'a pas été un simple faux pas dans la course au titre en Roshn Saudi League. Elle a ravivé le souvenir de l'une des soirées les plus cruelles de l'histoire des confrontations entre les deux équipes, Al-Nassr ayant revécu le même scénario de chute qu'il y a plus de 11 ans.

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Al-Nassr a mené au score, sa star Cristiano Ronaldo a manqué un penalty, puis la rencontre a basculé du tout au tout, et l'équipe s'est retrouvée face à une nouvelle défaite, sur un triplé de buts d'Al-Ahli.

Al-Ahli s'est imposé 3-1 dans ce clasico, vendredi à Djeddah, lors du match en retard de la 9e journée, décrochant une précieuse victoire aux dépens du leader de la compétition et confirmant sa capacité à renverser la vapeur même lorsqu'il est mené.

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Cette défaite de vendredi revêt une portée historique particulière : ce n'est que la deuxième fois qu'Al-Nassr ouvre le score face à Al-Ahli avant de s'incliner dans le championnat professionnel.

La première remonte au 22 mars 2015, lorsque les deux équipes s'étaient affrontées lors de la 20e journée de la saison 2014-2015, dans un match encore gravé dans la mémoire des supporters des deux clubs.

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Ce jour-là, Al-Nassr menait 2-0 grâce à un doublé de Mohammed Al-Sahlawi et semblait se diriger vers une victoire importante, mais Al-Ahli avait refusé de baisser les bras et était parvenu à renverser la situation de manière spectaculaire, pour finalement l'emporter 4-3.