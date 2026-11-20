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Mikel Arteta a pris la mesure exceptionnelle d’intervenir dans les habitudes de ses joueurs, et même de ses propres enfants, sur Fantasy Premier League. L’entraîneur d’Arsenal veut empêcher que la moindre information tactique soit rendue publique avant le coup d’envoi.

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Comment un transfert FPL a révélé la composition d’Arsenal

La composition d’Arsenal a été dévoilée involontairement plus de 24 heures avant son déplacement à Liverpool, plus tôt ce mois-ci, à cause d’une activité sur Fantasy Premier League (FPL). Absent depuis début octobre en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, l’ailier Christos Tzolis s’est réintégré à son équipe FPL et s’est attribué le brassard de capitaine avant le déplacement à Anfield.

Sur les réseaux sociaux, des comptes examinent régulièrement les équipes et les transferts FPL des joueurs à la recherche d’indices sur les compositions. Lorsque la date limite de samedi matin a révélé la sélection de Tzolis, des observateurs ont repéré cet indice avant sa titularisation surprise contre Liverpool, après un mois d’absence.

Tzolis avait initialement sélectionné sa propre carte, ainsi que celles de Riccardo Calafiori et d’Ezri Konsa, avant d’utiliser son joker avant le match suivant d’Arsenal à domicile contre Hull pour retirer tous les joueurs d’Arsenal de son équipe.

Arteta confirme avoir imposé des restrictions à son effectif et à sa famille

Connu pour sa discrétion sur ses plans tactiques, l’Espagnol est intervenu directement auprès de son vestiaire et de sa famille pour interdire la sélection des joueurs d’Arsenal.

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Interrogé sur les personnes à qui il avait parlé des restrictions FPL, Arteta a répondu : « Avec Christos, avec l’effectif et avec mes enfants aussi. »

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Expliquant comment le sujet s’était invité chez lui, l’entraîneur d’Arsenal a ajouté : « Ils me posent constamment des questions là-dessus, eux aussi. Parce qu’ils veulent savoir. C’est un sujet de conversation. Cela fait, là encore, partie des choses qui se produisent dans notre société actuellement, et c’est quelque chose de nouveau. »

Pourquoi la confidentialité reste cruciale pour Arsenal

À l’ère numérique, de petits changements dans une équipe de fantasy football peuvent rapidement alerter les adversaires. Pour Arteta, préserver le secret en interne est donc un pilier de la confiance dans le vestiaire.

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Évoquant la nécessité de protéger sa préparation, il a expliqué : « Nous n’avions pas eu à gérer cela [auparavant] et je voulais mettre de nouvelles choses en place. Mais, évidemment, la confidentialité est essentielle, car il s’agit de confiance et de ce que l’on essaie de faire, et cela doit rester un grand secret. »

Arteta a promis d’éviter que cela se reproduise : « Nous prendrons des mesures pour nous assurer que cela ne se reproduise pas. » Interrogé sur l’entrée en vigueur de ces mesures, il a répondu : « Oui. »

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Une plus grande vigilance autour de la composition d’Arsenal

Les restrictions d’Arteta étant désormais en place, les joueurs d’Arsenal et sa famille doivent éviter de sélectionner des joueurs du club dans FPL à l’avenir. Le retrait de tous les joueurs d’Arsenal par Tzolis grâce à son joker avant le match contre Hull montre que l’effectif respecte déjà cette consigne.

Lors des prochains matches, Arteta espère que cette règle stricte empêchera les comptes qui surveillent les réseaux sociaux de découvrir des retours de blessure ou des surprises dans la composition avant la publication des feuilles de match officielles.