Avec Marcelo dans une défense à 3 : le plan de Genesio pour faire l'exploit face au Barça

Selon nos informations, l'OL se présentera au Camp Nou mercredi (21h) avec une défense à trois. Marcelo devrait tenir son rang.

Les trois dernières équipes à avoir battu le Barça présentaient une similitude : le Bétis Séville, le et s'étaient présentés avec une défense à trois qui semble bien embêter les Catalans. "C'est une bonne réflexion, concédait Bruno Genesio mardi en conférence de presse. Évidemment nous l'avons intégré dans notre réflexion". Et même un peu plus que cela. Selon nos informations, l'entraîneur rhodanien a bien prévu de faire évoluer son équipe dans ce système, déjà utilisé à plusieurs reprises cette saison.

Marcelo sur le pont, Marçal et Tousart aussi

Derrière le système de jeu et l'animation choisis par Bruno Genesio pour ce huitième de finale retour de la face à l'ogre catalan, la grande interrogation concernait la participation ou non de Marcelo. Sorti pour une blessure aux ischio-jambiers samedi dernier à , le défenseur central brésilien a participé à toute la séance et à l'opposition réalisée mardi soir sur la pelouse du Camp Nou. Dans tous les cas de figure, l'ancien joueur de faisait partie de l'équipe la plus à même de débuter.

Pour le reste, Bruno Genesio prévoit une composition sans réelle surprise, si ce n'est le remplacement de Houssem Aouar par Lucas Tousart. La sentinelle, qui a débuté les quatre derniers matches de l'OL toutes compétitions confondues, devrait bien être une nouvelle fois titulaire aux côtés de Tanguy Ndombélé. Le capitaine Nabil Fekir, de retour après sa suspension du match aller, animera l'attaque rhodanienne derrière un duo Memphis Depay - Moussa Dembélé.