La soirée avait commencé au pire endroit pour Florian Wirtz : sur le banc. Non pas pour le sanctionner, mais visiblement pour gérer sa charge de travail, il avait dû prendre place parmi les remplaçants et regarder le FC Liverpool vaciller vers une défaite contre le FC Villarreal en Ligue des champions.

Si les Reds ont finalement terminé les 90 minutes en vainqueurs, ils le doivent aussi à Wirtz, souvent critiqué ces derniers temps. Après son entrée en jeu et son premier but pour Liverpool depuis avril, il a reçu de nombreux éloges.

« Je crois que c'est la troisième fois de suite que Florian joue à un très haut niveau », a souligné l'entraîneur Andoni Iraola après la victoire 4-3 (2-2) face à Villarreal, mardi soir, lors de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. « Aujourd'hui, son but nous a permis de contrôler une grande partie du match. »

Florian Wirtz impressionne le meilleur buteur de l'histoire de la Premier League

Iraola avait fait entrer l'international en début de seconde période. Liverpool avait auparavant déjà effacé un retard de 0-2. Après le but du 3-2 signé Alexis Mac Allister (65e), Wirtz a inscrit celui du 4-2 peu après (68e) : disposant de beaucoup d'espace dans la surface, il a placé une frappe du gauche dans le petit filet droit. « Encore une évolution positive. Il emmène le ballon d'un petit geste, du pied droit vers le gauche, puis le pousse simplement hors de portée du gardien. Une superbe frappe », a salué l'ancien attaquant international anglais et meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, Alan Shearer, sur Prime Video.

Wirtz avait marqué pour la dernière fois fin avril, en championnat contre Crystal Palace. Après son but libérateur face à Villarreal, sa célébration exprimait davantage le soulagement qu'une joie pure. Iraola ne juge toutefois pas le joueur de 23 ans uniquement à ses buts et passes décisives. « Il y a aussi eu des matches où il a très bien joué sans se distinguer directement par un but ou une passe décisive », a déclaré l'Espagnol.

Wirtz avait néanmoins été critiqué à plusieurs reprises pour son faible nombre de buts. L'ancien joueur de Liverpool Jamie Carragher avait récemment déclaré dans un épisode de « Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast » : « J'ai moi-même dit qu'à mon avis, il n'avait pas sa place dans l'équipe, mais Liverpool n'a personne pour le remplacer. »

Après la prestation de Wirtz contre Villarreal, Iraola voyait évidemment les choses autrement : « C'est un joueur très dynamique, avec comme sans le ballon », a expliqué l'entraîneur de 44 ans. « Il est difficile de le marquer et de le contenir. Il trouve les espaces dans lesquels il peut faire mal à l'adversaire et ses statistiques s'améliorent elles aussi progressivement. »

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