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Avec les numéros 1, 10 et 3 000… Le but qui a éliminé l'équipe d'Égypte entre dans l'histoire de la Coupe du monde

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
E. Fernandez
Argentine
Égypte
É.-U.

Enzo Fernández a inscrit le but décisif dans le temps additionnel

Le but qui a éliminé l’Égypte de la Coupe du monde 2026 est entré dans l’histoire de la compétition en battant plusieurs records.

Les Pharaons, qui menaient 2-0, ont finalement quitté la compétition dès les huitièmes de finale après leur défaite 2-3 face à l’Argentine, mardi au stade d’Atlanta.

Le troisième but argentin a été inscrit par le milieu de terrain Enzo Fernández, dans le temps additionnel, après avoir repris de la tête un centre au sol et expédié le ballon au fond des filets.

Selon le site « Squawka », Enzo Fernández est devenu le premier joueur de Chelsea à marquer dans cette édition de la Coupe du monde.

Ce but est également le dixième but décisif inscrit dans le temps additionnel lors de cette édition de la Coupe du monde, un record qui dépasse toutes les éditions précédentes de la compétition.

Enfin, ce succès porte à 3 000 le compteur de buts inscrits dans l’histoire de la Coupe du monde, depuis l’édition inaugurale disputée en Uruguay en 1930.

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