La page de la sélection portugaise a réagi sur la plateforme X à la performance éclatante de la star Francisco Trincão avec son club d'Al Ahli, lundi soir, lui qui a contribué à la victoire du club de Djeddah par trois buts à un face à Al Wasl, à Dubaï, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Elite.

Trincão a été le passeur décisif sur le premier but d'Al Ahli, en frappant un corner à la 20e minute, repris de la tête par Roger Ibañez au fond des filets.





Après l'égalisation d'Al Wasl à la fin de la première période, Trincão est revenu pour remettre Al Ahli devant, d'un geste technique splendide : il a décoché une frappe enroulée que le gardien Hurkacz n'a pas pu maîtriser, avant que Firas Al Buraikan ne signe le troisième but dans les derniers instants.

La page de la sélection portugaise a salué la prestation de Trincão face à Al Wasl, en écrivant : "Trincão signe un but et une passe décisive dans la victoire d'Al Ahli face à Al Wasl", le tweet étant accompagné d'un émoji couronne.









Al Ahli a signé ce soir sa première victoire en Ligue des champions d'Asie Elite, après avoir fait match nul 1-1 contre le club ouzbek du Pakhtakor le mois dernier, lors de la journée inaugurale de la phase de ligue.

Trincão a rejoint Al Ahli lors du dernier mercato estival, en provenance du Sporting Portugal, au terme de négociations ardues et d'une lutte acharnée avec plusieurs clubs européens.