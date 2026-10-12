Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Avec le symbole de la couronne : la sélection du Portugal célèbre le brio de Trincão face à Al Wasl

Al-Wasl vs Al Ahli
Al-Wasl
Al Ahli
AFC Champions League Elite
Trincao
Portugal
Émirats arabes unis
Arabie saoudite
Portugal

Une star d'Al Ahli brille avec deux contributions à Zaabeel

La page de la sélection portugaise a réagi sur la plateforme X à la performance éclatante de la star Francisco Trincão avec son club d'Al Ahli, lundi soir, lui qui a contribué à la victoire du club de Djeddah par trois buts à un face à Al Wasl, à Dubaï, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Elite.

Trincão a été le passeur décisif sur le premier but d'Al Ahli, en frappant un corner à la 20e minute, repris de la tête par Roger Ibañez au fond des filets.


Après l'égalisation d'Al Wasl à la fin de la première période, Trincão est revenu pour remettre Al Ahli devant, d'un geste technique splendide : il a décoché une frappe enroulée que le gardien Hurkacz n'a pas pu maîtriser, avant que Firas Al Buraikan ne signe le troisième but dans les derniers instants.

La page de la sélection portugaise a salué la prestation de Trincão face à Al Wasl, en écrivant : "Trincão signe un but et une passe décisive dans la victoire d'Al Ahli face à Al Wasl", le tweet étant accompagné d'un émoji couronne.



Al Ahli a signé ce soir sa première victoire en Ligue des champions d'Asie Elite, après avoir fait match nul 1-1 contre le club ouzbek du Pakhtakor le mois dernier, lors de la journée inaugurale de la phase de ligue.

Trincão a rejoint Al Ahli lors du dernier mercato estival, en provenance du Sporting Portugal, au terme de négociations ardues et d'une lutte acharnée avec plusieurs clubs européens.

À lire aussi : Mendy exprime sa solidarité avec l'Arabie saoudite avec le drapeau et un court message

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google