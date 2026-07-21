Avec le soutien d'Arteta... Liverpool en concurrence acharnée pour souffler une cible à Chelsea, Arsenal et United

Liverpool, sous la houlette de l'entraîneur espagnol Andoni Iraola, entre en force dans la course à la signature d'Alex Scott, milieu de terrain de Bournemouth, afin de renforcer ses rangs la saison prochaine.

Scott suscite l'intérêt d'Arsenal, de Manchester United et de Chelsea, après les excellentes performances qu'il a livrées avec Bournemouth la saison dernière.

Scott n'a manqué qu'un seul match de Bournemouth en Premier League la saison dernière, l'équipe ayant terminé à la sixième place pour se qualifier en Ligue Europa pour la première fois de son histoire.

Le joueur de 22 ans dispose encore de deux années de contrat avec Bournemouth, mais selon certaines informations, il aurait refusé un nouveau contrat de son club et souhaiterait relever un nouveau défi.

Cette nouvelle devrait vraisemblablement éveiller l'intérêt de plusieurs grands clubs de Premier League, sa valeur étant estimée à environ 80 millions de livres sterling.

Emile Heskey, ancien attaquant de l'Angleterre, estime, selon le journal « Metro », que Liverpool devrait chercher à se lancer dans la course à la signature du joueur anglais, soulignant que l'ancien entraîneur de Bournemouth, Iraola, pourrait aider à convaincre Scott de le rejoindre dans son nouveau club.



