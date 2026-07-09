La sélection marocaine aborde son match très attendu contre la France ce jeudi soir, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, avec bien plus que la simple ambition d’atteindre les demi-finales : l’histoire lui donne une raison supplémentaire de croire en sa capacité à éliminer l’un des principaux favoris du titre.

Même si les Bleus affichent un bilan solide dans cette compétition, ils ont déjà été surpris par des formations africaines, un souvenir qui peut nourrir l’espoir des Lions de l’Atlas à la veille de ce rendez-vous majeur.

Trois revers face à des sélections africaines figurent au palmarès des Bleus.

Au XXIe siècle, la France a perdu trois de ses six matchs face à des sélections africaines en Coupe du monde, une statistique notable pour l’un des géants du football mondial, d’après les chiffres de « Squawka ».

La première défaite remonte au match d’ouverture de la Coupe du monde 2002, lorsque le Sénégal s’est imposé 1-0 face aux Bleus, l’une des plus grandes surprises de l’histoire du tournoi.

Le scénario s’est répété lors de l’édition 2010, après la défaite de la France face à l’Afrique du Sud sur le score de 2-1, qui a mis fin à son parcours dès la phase de poules, au terme de l’une de ses pires participations.

La troisième défaite est survenue lors de la Coupe du monde 2022 contre la Tunisie (1-0), alors que les Bleus avaient déjà validé leur billet pour les huitièmes de finale.

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Le Maroc veut écrire un nouveau chapitre

Le groupe de l’entraîneur Walid Regragui veut s’inspirer de ces précédents historiques pour inscrire le Maroc au panthéon des sélections africaines ayant dominé les Bleus sur la scène mondiale.

Les « Lions de l’Atlas » savent que la mission sera ardue face à un adversaire qui vise les demi-finales pour la troisième fois consécutive, mais leur série de 34 matchs sans défaite toutes compétitions confondues et l’expérience accumulée lors des dernières éditions leur confèrent une confiance solide avant cette affiche.

Sur ses 13 dernières rencontres mondiales, les Lions de l’Atlas ne se sont inclinés qu’à deux reprises, les deux fois en 2022 : en demi-finale contre la France et lors du match pour la troisième place face à la Croatie.

Dernier représentant du continent après l’élimination de ses pairs, le Maroc porte à lui seul les espoirs africains.

Les Lions de l’Atlas aspirent à rééditer leur exploit de 2022, année où ils étaient devenus la première nation africaine à atteindre le dernier carré, et à inscrire un nouveau chapitre dans l’histoire du football continental en poursuivant leur route vers le sacre.