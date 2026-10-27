Avec le premier but de Pezzella, Shabab Al-Ahli s'empare du sommet de l'Asie avant le choc face à Al-Hilal

Le club émirati de Shabab Al-Ahli s'est emparé de la tête du groupe Ouest de la Ligue des champions d'Asie Elite, qu'il partage avec son compatriote Al-Aïn, une semaine avant le choc attendu face à Al-Hilal d'Arabie saoudite.

Shabab Al-Ahli s'est imposé 2-0 face à son hôte iranien de l'Esteghlal Téhéran, lors de la rencontre qui les a opposés ce mardi au stade Rashid de Dubaï, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Elite.

Matheusão a ouvert le score pour le club émirati à la 69e minute de jeu, après avoir reçu une passe précise de Sardar Azmoun, qu'il a transformée au fond des filets d'une frappe en une touche.

À la 84e minute, Azmoun a délivré une nouvelle passe décisive, mais cette fois pour la star brésilienne Juan Bezerra, qui a logé un ballon à ras de terre au fond des filets du pied droit.

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Il s'agit du premier but inscrit par Bezerra avec Shabab Al-Ahli depuis son arrivée dans ses rangs lors du dernier mercato estival, en provenance du Zamalek.

Il s'agit de la troisième victoire consécutive du club émirati dans la compétition asiatique, ce qui porte son total à 9 points, lui permettant d'occuper la deuxième place du groupe Ouest, à la différence de buts seulement derrière son compatriote Al-Aïn, leader.

Le club émirati disputera son test le plus difficile mardi prochain, lorsqu'il se rendra sur la pelouse d'Al-Hilal, au Kingdom Arena de Riyad, la capitale saoudienne, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue.

Cette rencontre pourrait être décisive dans la course à la première place, surtout si Al-Hilal parvient à battre Al-Shamal du Qatar ce mardi, lors de la troisième journée de la phase de ligue, puisqu'il porterait lui aussi son total à 9 points.