Le Real Madrid a battu son propre record dans l'histoire de la Ligue des champions, grâce au premier but de son nouveau joueur portugais Bernardo Silva.

Le Real Madrid a reçu Leipzig, ce mercredi, au stade Santiago Bernabéu dans la capitale espagnole, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Bernardo Silva a ouvert le score pour les locaux à la 44e minute de la rencontre, après avoir profité d'une frappe que le gardien de Leipzig n'a pas réussi à repousser, la poussant au fond des filets.

Ce but est le premier marqué par le joueur portugais avec le Real Madrid, depuis son transfert dans ses rangs lors du dernier mercato estival, en provenance de Manchester City.

Depuis lors, le joueur de 32 ans a disputé 8 matchs avec le club de la capitale espagnole avant la confrontation face à Leipzig, sans parvenir à inscrire le moindre but.

Selon le réseau « StatsduFoot », le Real Madrid est devenu, grâce à ce but, la première équipe à marquer lors de 45 matchs consécutifs dans l'histoire de la Ligue des champions.

Le club madrilène a surpassé le record inscrit à son nom, lorsqu'il avait marqué lors de 44 matchs consécutifs dans la même compétition entre septembre 2011 et octobre 2018.

Il convient de rappeler que le Real Madrid a réussi, durant cette période, à écrire une histoire exceptionnelle dans la compétition européenne, qu'il a remportée à 4 reprises, dont 3 d'affilée sous la direction de l'entraîneur français Zinédine Zidane.