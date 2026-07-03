Avec le Maroc présent et l’Algérie absente, treize sélections ont validé leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde

Les contours des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, qui se déroule actuellement aux États-Unis, au Canada et au Mexique, se précisent : 13 équipes se sont qualifiées, dont une seule représentante arabe, le Maroc, tandis qu'il ne reste plus que trois places à pourvoir.

Treize équipes sont d’ores et déjà assurées de leur place.

Treize équipes ont déjà validé leur billet pour les 1/8 de finale : le Canada, le Brésil, le Paraguay, le Maroc, la Norvège, la France, le Mexique, l’Angleterre, la Belgique, les États-Unis, l’Espagne, le Portugal et la Suisse.

Le Canada a été le premier pays à valider son billet en battant l’Afrique du Sud 1-0, tandis que le Brésil a dominé le Japon 2-1 et que le Paraguay a créé la sensation en éliminant l’Allemagne aux tirs au but 4-3.

De même, le Maroc a créé l’exploit en éliminant les Pays-Bas aux tirs au but (3-2), tandis que la Norvège a dominé la Côte d’Ivoire 2-1, la France a écrasé la Suède 3-0 et le Mexique a battu l’Équateur 2-0.

L’Angleterre a renversé la vapeur pour battre la République démocratique du Congo 2-1 après avoir concédé l’ouverture du score, tandis que la Belgique, menée 2-0 par le Sénégal, a finalement inversé la tendance pour s’imposer 3-2. Enfin, les États-Unis, l’un des pays organisateurs, ont validé leur billet en dominant la Bosnie-Herzégovine 2-0.

L’Espagne a ensuite dominé l’Autriche 3-0, tandis que le Portugal a arraché sa qualification face à la Croatie (2-1) dans les ultimes instants. La Suisse a complété la liste des qualifiés en battant l’Algérie 2-0.

Côté arabe, seul le Maroc a pour l’instant validé son billet pour les huitièmes, l’Algérie ayant échoué à le suivre, tandis que l’Égypte conserve encore une chance de se qualifier.

Au total, sept nations européennes (France, Norvège, Angleterre, Belgique, Espagne, Portugal, Suisse), trois formations nord-américaines (Canada, Mexique, États-Unis), deux sélections latino-américaines (Brésil, Paraguay) et le Maroc, unique représentant africain, composent ce tableau des seizièmes de finale.

Six affiches

Six affiches sont d’ores et déjà confirmées pour les huitièmes de finale, selon le programme (heure de La Mecque) suivant :

Samedi 4 juillet

Canada - Maroc (20 h).

Dimanche 5 juillet

Paraguay - France (00h00).

Brésil - Norvège (23h00).

Lundi 6 juillet

Mexique – Angleterre (3 h).

Portugal – Espagne (22h00).

Mardi 7 juillet

États-Unis – Belgique (3 h).

La Suisse est pour l’instant la seule formation déjà qualifiée pour les huitièmes de finale qui ignore encore son futur adversaire ; elle devra attendre le vainqueur de la rencontre Colombie – Ghana.

Trois billets restent à attribuer.

Les huitièmes de finale s’achèveront dans les prochaines heures, avec trois rencontres décisives pour désigner les trois dernières équipes qualifiées et boucler le tableau des 16.

Voici le programme des trois dernières rencontres :

Vendredi 3 juillet

Australie - Égypte (21 h).

Samedi 4 juillet

Argentine - Cap-Vert (1 h).

Colombie - Ghana (4 h 30).