Loin des parquets de basket et de la pression de la préparation pour la nouvelle saison, la star française Victor Wembanyama a mis à profit ses vacances estivales d'une manière différente, en dévoilant sa passion pour le football lors d'une apparition remarquée qui a capté l'attention du public sur les réseaux sociaux.

Wembanyama est apparu dans un match de football amical dans la ville américaine de Houston, vêtu du maillot du Paris Saint-Germain, dans une scène qui a suscité de nombreuses réactions après la diffusion de vidéos de ses gestes techniques sur les plateformes sociales.

Le joueur des San Antonio Spurs, qui mesure 2,24 mètres, a pris part à ce match disputé au complexe « Katy Sports Complex », où il a surpris les spectateurs par ses touches techniques, malgré sa notoriété comme l'une des grandes vedettes de la ligue nord-américaine de basket professionnel.

Selon ce qu'a publié le journal Le Parisien, Wembanyama a marqué deux buts lors de la rencontre, dont un but sur une frappe puissante du pied droit, qu'il a célébré en croisant les bras sur sa poitrine, à la manière de la star française Kylian Mbappé, et il a également fait preuve de dribbles individuels remarquables, parmi lesquels la « roulette ».

Le joueur a quitté la pelouse sous les applaudissements des spectateurs, qui se sont empressés de prendre des photos et des vidéos, avant que plusieurs d'entre eux ne fassent des photos souvenirs avec lui.

Cette apparition intervient quelques jours après que Wembanyama a prolongé son contrat avec les San Antonio Spurs pour une durée de cinq ans, dans le cadre d'un accord estimé à environ 220 millions d'euros.

Malgré sa participation à ce match de football, la raison de sa présence à Houston est liée à la poursuite de ses entraînements personnels de basket, puisqu'il suit, pour la deuxième année consécutive, des séances d'entraînement avec la légende de la ligue américaine Hakeem Olajuwon, double champion du titre.

Wembanyama est connu pour sa passion du football, puisqu'il a déjà assisté à la finale de la Coupe du monde 2026 remportée par l'Espagne, et il a également pris part l'été dernier à un match amical dans la ville de Tokyo, au cours duquel il a marqué un but sur coup franc direct.

Le capitaine de l'équipe de France de basket devrait revenir avec les Bleus fin août prochain, lorsqu'il disputera deux matches amicaux face à la Serbie, avant la reprise du parcours des qualifications pour la Coupe du monde 2027.

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