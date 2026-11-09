Avec le début de la trêve internationale, Manchester United tranche sur l'avenir de Carrick

Un rapport de presse a affirmé que Manchester United avait tranché sur l'avenir de l'entraîneur de l'équipe première, Michael Carrick, dans un contexte de résultats en berne.

Après avoir terminé à la troisième place de la Premier League anglaise la saison dernière sous la direction de Michael Carrick, Manchester United pensait être sur le point de retrouver durablement le sommet du championnat anglais, mais cela ne s'est pas vérifié cette saison. Après dix matches de Premier League, Manchester United n'a remporté qu'une seule rencontre et occupe la dix-huitième place au classement du championnat.

Dans la zone de relégation, Manchester United accuse un seul point de retard sur Coventry, le premier club hors de la zone de relégation.

Une situation extrêmement compliquée qui a rendu l'avenir de l'entraîneur Michael Carrick incertain pendant plusieurs semaines.

Hier dimanche, Manchester United était mené par deux buts à zéro, puis par 4-2 face à Aston Villa, mais a arraché le match nul 4-4 grâce à deux buts dans le temps additionnel.

Carrick reste à Manchester United

Un nouveau scénario polémique qui n'a pas été du goût des médias locaux. Le journal « Daily Mail » a violemment attaqué l'équipe et son entraîneur, écrivant : « Les résultats ne sauveront pas Manchester United et le désastre Carrick. Manchester ne possède pas une véritable équipe de football, mais un groupe de drogués à l'adrénaline. Et avec le temps, cela ne suffira pas. »

Et de poursuivre : « Les joueurs de Carrick manquent à ce point d'efficacité qu'ils ne parviendront pas à conserver leur entraîneur plus longtemps ; ils semblent inaptes. »

Pour autant, il semble que ce qui s'est passé hier ait offert à l'entraîneur de Manchester United une occasion de se maintenir à son poste, puisqu'il a déclaré qu'il ne démissionnerait pas : « Cela n'arrivera pas. Nous n'avons pas remporté suffisamment de victoires, mais je compte poursuivre le travail, améliorer les performances et obtenir des succès. »

Et selon certains médias anglais, la direction du club ne semble pas vouloir limoger Carrick.

Et bien que la trêve internationale soit considérée comme une occasion idéale pour changer d'entraîneur, la tendance dominante semble aller vers le maintien de la continuité, comme l'ont rapporté les journaux « Mirror » et « Manchester Evening News ».

Pour l'heure, le calme règne à Carrington ; reste à voir si le conseil d'administration de Manchester United changera d'avis ou non.