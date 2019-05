Avec l'arrivée de De Jong, l'horizon devient bouché pour Rakitic au Barça

L'international croate juge que lui et la recrue néerlandaise n'occupent pas le même rôle, mais les dirigeants club voient les choses différemment.

L’acquisition de Frenkie de Jong risque de mettre en péril la place d’Ivan Rakitic à Barcelone, croit savoir Goal . L'international croate, âgé de 31 ans, a vu son nom alimenter la rubrique des transferts récemment puisqu'on a prêté au Barça l'intention de le vendre. Et l'Inter de Milan a émergé comme la destination la plus probable pour le vice-champion du monde.

Les spéculations n'ont fait que croître avec l'arrivée confirmée de De Jong, la star de l' , mais Rakitic a insisté sur le fait qu'il était heureux au Barca et qu'il ne voulait pas partir. Interrogé sur la concurrence qui va s'installer à son poste suite à l’arrivée de De Jong au Camp Nou, Rakitic est apparu serein, estimant que lui et la pépite hollandaise n'occupent pas le même poste. Il avait déclaré à El Mundo Deportivo il n'y a pas si longtemps: "je suis convaincu qu'il n'arrivera pas à mon poste, mon poste est occupé."

À lire aussi : Messi entouré par De Jong et De Ligt, un Barça sans limites la saison prochaine

Toutefois, les dirigeants de Barcelone voient les choses différemment : pour eux, la meilleure position de De Jong n’est pas celle de Sergio Busquets en tant que milieu récupérateur, mais la place de relayeur, actuellement occupée par Arthur et Rakitic.

Et les dirigeants ont révélé que De Jong était perçu comme un complément parfait pour Arthur, ce qui laisserait Rakitic à l'écart. "De Jong est un joueur qui régule en milieu, semblable à Arthur mais qui a plus de profondeur dans ses actions, ont jugé les dirigeants de Barca. De Jong et Arthur vont très bien s'entendre".

Les responsables blaugrana estiment aussi que le fait que De Jong soit néerlandais est très profitable au club, en raison de la longue histoire qui lie le club catalan avec certains des plus grands joueurs hollandais.

L'article continue ci-dessous

Et ils n'hésitent pas non plus à comparer De Jong au plus grand talent que les aient connu : l'ancien milieu de terrain et entraîneur de l'équipe première de Barcelone, Johan Cruyff. "Il est si facile de négocier avec les joueurs néerlandais quand on est Barcelone. Tout le monde veut rejoindre le club, en particulier les joueurs néerlandais pour la longue histoire entre ce pays et Barcelone, ont déclaré les dirigeants. De Jong a une très grande qualité technique. Il a un dribble très similaire à celui de Cruyff, le pied droit effectuant le mouvement vers l’intérieur avec la partie externe du pied. Il aime aussi jouer avec les espaces, recevoir le ballon, se retourner et déclencher les actions. Il est jeune et ses vertus vont accroitre le rendement du milieu de terrain de Barcelone. "

Il y a beaucoup d'éloges de toutes parts à l'égard du joueur de 22 ans et ils révèlent pourquoi le club a travaillé si dur pour l'enrôler et devancer notamment le sur ce dossier en janvier dernier.

Et au vu de toutes ces données, Barcelone s’engage à faire jouer De Jong dans sa meilleure position pour pouvoir exploiter au mieux ses qualités et c'est ce qui pourrait amener Rakitic à se retrouver sur la touche.